شكرا لقرائتكم خبر عن خروج 27 متعافٍ من فيروس كورونا بـ«عزل إسنا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مستشفى العزل الصحي بإسنا، اليوم الجمعة، عن خروج 27 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا، كانوا يتلقون العلاج بالمستشفى، بعد تعافيهم وتماثلهم للشفاء.

وقال وليد الضوى، مدير العلاقات العامة، إن العاملين بالمستشفى اصطفوا حول المتعافين وقدموا لهم التحية على الخروج والتعافي، مؤكدا أن الفريق الطبي بالمستشفى يعمل بكل جد وإخلاص للمساهمة في رسم البسمة على مصابى كورونا وزيادة أعداد المتعافين.

فيما توجه المتعافون بالشكر لمديرة المستشفى والأطقم الطبية على ما بذلوه معهم من مجهودات، ساهمت في خروجهم من العزل والعودة لمنازلهم.