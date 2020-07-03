شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تدعو الحكومات إلى "الاستفاقة" ووقف تفشى الفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت منظمة الصحة العالمية الحكومات إلى "الاستفاقة" ووقف تفشى الفيروس، حسبما ذكرت قناة العربية فى خبر عاجل لها.

وفى وقت سابق، أكد تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، أن البحث العلمى والابتكارات كان لها دور مهم منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد، وما عقدته منظمة الصحة العالمية من منتديات للبحث والتطوير لتحديد أولويات المستقبل، وغرد مدير الصحة العالمية فى رسالة عبر حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: "لعب البحث والابتكار دورًا حيويًا منذ بداية COVID19".

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وأشار تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إلى أن منظمة الصحة العالمية عقدت منتدى البحث والتطوير الثانى مع أكثر من 1000 عالم لتقييم التقدم المحرز فى مواجهة أزمة كورونا، ومناقشة أسئلة البحث الجديدة والثغرات المعرفية وتحديد أولويات البحث المستقبلية.

وكانت قد حذرت كاريسا إتيان مديرة منظمة الصحة العالمية فى الأمريكتين أول أمس الثلاثاء، فى إيجاز افتراضى بواشنطن من أن الدول والولايات والمدن التى تخفف قيود كورونا قريبا جدا يمكن أن تغرق فى الحالات الجديدة.

وقالت أن ولايتى واشنطن ونيويورك الأمريكيتين تسجلان أعدادا منخفضة للغاية من حالات الإصابة والوفاة لكن 27 ولاية أخرى تسجل زيادة استثنائية، وسجلت الأمريكتان 5.1 مليون حالة إصابة وأكثر من 247000 حالة وفاة بكوفيد-19 حتى 29 يونيو.