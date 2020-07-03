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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وزارة الأوقاف، صورًا وردت من المديريات الإقليمية والتي تظهر غلق المساجد في صلاة الجمعة فقط التزامًا بضوابط فتح المساجد التي قررتها وزارة الأوقاف وتطبيقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية ، مع تتابع عمليات التعقيم والنظافة المستمرة على مدار الساعة . وناشدت الوزارة فى بيان اليوم، جميع عمار بيوت الله ومحبيها التعاون مع الوزارة في تنفيذ خطتها حتى نستطيع معا أن نصل إلى الفتح الكامل نتيجة التزامهم الكامل بالإجراءات المحددة ، و نؤكد أن من يتجاوز قد يكون سببا في غلق المسجد الذي يتجاوز في شأنه كلية ، حيث ستكون الوزارة مضطرة على رغم عنها في غلق أي مسجد يحدث فيه تجاوز للتعليمات سواء في صلاة الجمعة أم في غيرها مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يثبت تجاوزه . وكان مسجد الإمام الحسين بالقاهرة شهد أمس أول مخالفة منذ فتح المساجد وتحديدا بين المساجد الكبرى، حيث قررت مديرية أوقاف القاهرة برئاسة الشيخ خالد خضر، غلق المسجد وإحالة الأئمة وجيمع العاملين بالمجسد للتحقيق على خلفية عدم التزام عدد من المصلين بالضوابط والإجراءات التي أعلنت عنها وزارة الأوقاف. وقالت وزارة الأوقاف تعليقا على أسباب القرار أنه جاء نتيجة الخروج عن الضوابط والإجراءات الاحترازية التى تم الإعلان عنها، فيما جاء قرار إحالة الأئمة والعاملين للتحقيق لتقصيرهم فى واجبهم الوظيفى الموكل إليهم. Advertisements

الأوقاف: لم نرصد أى مخالفة في ظهر الجمعة والمساجد مغلقة.. صور

كتب على عبد الرحمن

نشرت وزارة الأوقاف، صورًا وردت من المديريات الإقليمية والتي تظهر غلق المساجد في صلاة الجمعة فقط التزامًا بضوابط فتح المساجد التي قررتها وزارة الأوقاف وتطبيقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية ، مع تتابع عمليات التعقيم والنظافة المستمرة على مدار الساعة .

وناشدت الوزارة فى بيان اليوم، جميع عمار بيوت الله ومحبيها التعاون مع الوزارة في تنفيذ خطتها حتى نستطيع معا أن نصل إلى الفتح الكامل نتيجة التزامهم الكامل بالإجراءات المحددة ، و نؤكد أن من يتجاوز قد يكون سببا في غلق المسجد الذي يتجاوز في شأنه كلية ، حيث ستكون الوزارة مضطرة على رغم عنها في غلق أي مسجد يحدث فيه تجاوز للتعليمات سواء في صلاة الجمعة أم في غيرها مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يثبت تجاوزه .

وكان مسجد الإمام الحسين بالقاهرة شهد أمس أول مخالفة منذ فتح المساجد وتحديدا بين المساجد الكبرى، حيث قررت مديرية أوقاف القاهرة برئاسة الشيخ خالد خضر، غلق المسجد وإحالة الأئمة وجيمع العاملين بالمجسد للتحقيق على خلفية عدم التزام عدد من المصلين بالضوابط والإجراءات التي أعلنت عنها وزارة الأوقاف.

وقالت وزارة الأوقاف تعليقا على أسباب القرار أنه جاء نتيجة الخروج عن الضوابط والإجراءات الاحترازية التى تم الإعلان عنها، فيما جاء قرار إحالة الأئمة والعاملين للتحقيق لتقصيرهم فى واجبهم الوظيفى الموكل إليهم.

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