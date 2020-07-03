شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق قطار مجلس الشيوخ.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا السبت، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، أول اجتماع للجنة استرداد أصول المجلس وعودة الموظفين غدا.. انطلاق قطار مجلس الشيوخ.. اليوم.. «الوطنية للانتخابات» تدعو الناخبين للاقتراع فى انتخابات «الشيوخ».. والإعلان عن فتح باب الترشح والجدول الزمنى.. أجندة تشريعية مكثفة على مائدة البرلمان.. 10 مشروعات قوانين بالجلسة العامة أبرزها مواجهة الغش بالامتحانات والمهن الطبية ومواجهة تداعيات «كورونا». واقرأ أيضا فى الخليج 365 غدا.. واقرأ أيضا فى الخليج 365 غدا.. ـ أول اجتماع للجنة استرداد أصول المجلس وعودة الموظفين غدا.. انطلاق قطار مجلس الشيوخ.. اليوم.. «الوطنية للانتخابات» تدعو الناخبين للاقتراع فى انتخابات «الشيوخ».. والإعلان عن فتح باب الترشح والجدول الزمنى.. أجندة تشريعية مكثفة على مائدة البرلمان.. 10 مشروعات قوانين بالجلسة العامة أبرزها مواجهة الغش بالامتحانات والمهن الطبية ومواجهة تداعيات «كورونا» ـ رئيس الوزراء يستعرض تقرير «التعاون الاقتصادى» لسياسات الاستثمار.. الحكومة ملتزمة بتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات.. مصر تحركت بخطى واثقة نحو إنجاز أجندة إصلاحية طموح.. وإشادة بنقل تبعية «هيئة الاستثمار والمناطق الحرة» لمجلس الوزراء ـ رئيس الوزراء يستعرض تقرير «التعاون الاقتصادى» لسياسات الاستثمار.. الحكومة ملتزمة بتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات.. مصر تحركت بخطى واثقة نحو إنجاز أجندة إصلاحية طموح.. وإشادة بنقل تبعية «هيئة الاستثمار والمناطق الحرة» لمجلس الوزراء ـ محافظ الدقهلية أول المتبرعين.. سباق المتعافين للتبرع بالبلازما فى المحافظات: نقدمها شكرا لله Advertisements ـ كيف تحولت الدوحة لعميل بالجامعة العربية.. أردوغان فى الدوحة.. زيارة لدعم الفوضى والإرهاب واستنزاف الاقتصاد القطرى ـ كيف تحولت الدوحة لعميل بالجامعة العربية.. أردوغان فى الدوحة.. زيارة لدعم الفوضى والإرهاب واستنزاف الاقتصاد القطرى ـ إغلاق مسجد الحسين والتحقيق مع العاملين.. نشر فيديو مديح بجوار الضريح سبب الغلق.. و«الأوقاف» تدرس وضع حائل خشبى حول الأضرحة ـ ضبط 406 قطع أثرية نادرة بالأقصر.. تنقيب شخصين عن الآثار يقود لكشف أثرى بامتداد معبد إسنا ـ ضبط 406 قطع أثرية نادرة بالأقصر.. تنقيب شخصين عن الآثار يقود لكشف أثرى بامتداد معبد إسنا ـ مغامرات نجوم زمان أيام التلمذة والامتحانات.. مديحة يسرى كتبت فى ورقة الإجابة "هتجوز وهجيب طباخة".. وعقدة شادية من الحساب



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