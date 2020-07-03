شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: مديرية الإسكندرية تبيع 500 صك أضحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف عن تحقيق مديرية أوقاف الإسكندرية الـ 500 صك الأولى فى مشروع صكوك أضاحى الأوقاف كثالث مديرية تحقق هذا الرقم، فيما حقق الدكتورعبد الرحمن نصر نصار وكيل مديرية أوقاف الإسكندرية الـ100 صك للمرة الثانية منفردًا.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن قد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قرر صرف مكافأة قدرها عشرون ألف جنيه للقائمين على المشروع بمديرية أوقاف الإسكندرية، على أن تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التى تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحى، على أن تقدم المديرية صورة من إيصال التوريد بقيمة الـ 500 صك في موعد أقصاه الأحد 5/ 7/ 2020م مرفقًا بمذكرة بأسماء المشاركين في المشروع ومكافأة كل منهم لاعتماده من السلطة المختصة قبل الصرف.

كما قرر وزير الأوقاف صرف مكافأة أخرى قدرها 1500 جنيه للدكتورعبد الرحمن نصر نصار وكيل مديرية أوقاف الإسكندرية لجهوده في مشروع صكوك الأضاحي، حيث حصَّل مائة صك منفردًا للمرة الثانية، على أن تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي، وعلى أن تقدِّم المديرية مذكرة بذلك لاعتمادها من السلطة المختصة قبل الصرف، علمًا بأن الوزارة قررت صرف مكافأة (1500) جنيه لأول 20 شخصًا يورد كل منهم مائة صك منفردًا

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وأعلنت وزارة الأوقاف، فى وقت سابق عن تحقيق مديرية أوقاف القاهرة الـ 500 صك الأولى في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف كثاني مديرية تحقق هذا الرقم، وبناء على ذلك قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صرف مكافأة قدرها 20 ألف جنيه للقائمين على المشروع بمديرية أوقاف القاهرة، وقالت الوزارة، إنه سيتم صرف المبلغ من الموارد الذاتية للوزارة ، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي ، على أن تقدم المديرية صورة من إيصال التوريد بقيمة الـ 500 صك في موعد أقصاه الأحد 5 يوليو الجارى، مرفقًا بمذكرة بأسماء المشاركين في المشروع ومكافأة كل منهم لاعتماده من السلطة المختصة قبل الصرف.

وأعلنت وزارة الأوقاف عن تجاوز مبيعات صكوك أضاحي الأوقاف الـخمسة ملايين الأولى منذ انطلاق المشروع حتى تاريخه، لافتة فى بيان اليوم إلى أن أفضل خمس مديريات أداءً في صكوك أضاحي الأوقاف هى:"الغربية، الإسكندرية، بنى سويف، القاهرة والجيزة".

وقالت وزارة الأوقاف فى بيان سابق، إن صكوك العام الماضى، تجاوزت 105 ملايين جنيه، مؤكدة أن هذا المبلغ وفر 1105 أطنان صكوك أضاحى، تكفى لمليون و105 آلاف أسرة، موجهة الشكر لكل من شارك فى إخراج هذا المشروع بهذا الشكل، مشيرة إلى أن هذا نموذج للتكافل المجتمعى، كما أنه من المتوقع أن يكون فى العام المالى الحالى نقلة فى مجال خدمة المجتمع إلى جانب الدعوة.