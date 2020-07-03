شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. استمرار تلقى طلبات الاستعلام عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الوزارات، اليوم الجمعة، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم: القوى العاملة: مهلة حتى 31 أغسطس المقبل للوافدين المخالفين لمغادرة الكويت البيئة: حظر البلاستيك أحادى الاستخدام فى العائمات لخطورتها على الحياة البحرية وزير الأوقاف: نحتاج روح 30 يونيو و3 يوليو معا فى مواجهة التحديات الراهنة وزير التنمية المحلية يحيل واقعة انهيار عقار أثناء إزالته على سائق حفار للتحقيق القوى العاملة: وصول 8 رحلات طيران تقل 1435 عاملا مصريا من العالقين اليوم التموين: صرف 17% من مقررات شهر يوليو فى أول يومين Advertisements الزراعة: ارتفاع صادرات بطاطس المائدة لـ 665 ألف طن التأمينات: استمرار تلقى طلبات الاستعلام عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات الأوقاف تدرس وضع حاجز خشبى حول الأضرحة بالمساجد منعا للتجمعات التضامن: استمرار صرف معاشات يوليو بجداول منظمة منعا للتكدس "حكاية مصر الجديدة" .. السياحة تصدر كتيب بلغتين عن قصر البارون.. صور التموين: استمرار طرح أسماك طازجة ومجمدة بالمجمعات بأسعار مخفضة 25%

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