شكرا لقرائتكم خبر عن المستشفيات التعليمية تعلن حركة نيابات أطباء أسنان مارس 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية عن بدء التقدم لحركة نيابات عن طريق الندب لأطباء الفم والأسنان المقيمين مارس 2020 (النيابات) الخاصة بها فى التخصصات الطبية المعلن عنها فى ضوء القواعد: (الاحتياجات – المجموع - الرغبات) وذلك بمستشفيات الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

وقالت الهيئة ، بحسب بيان صحفى، يوجد عدد من الشروط للقبول اولها توزيع الأطباء المقيمين على التخصصات والجهات الطالبة عن طريق الإعلان طبقاً للمجموع (التراكمى) فى البكالوريوس ومادة التخصص والإحتياجات والرغبات وأن يكون التقدير العام بحد أدنى (جيد جداً) وتقدير مادة التخصص بحد أدنى (جيد جداً) .

يتقدم للإعلان أطباء الأسنان الذين لم يمضى على تاريخ استلام تكليفهم أكثر من عامين ولا يشترط قضاء فترة معينة بالتكليف للتقدم للإعلان ويُقدم أصل شهادة البكالوريوس بالتقديرات والدرجات عند الاستلام وفى حالة تسجل بيانات غير صحيحة فيما يخص مادة التخصص يُلغى الترشيح ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تحديد مدة النيابة 5 سنوات فى فرع التخصص يُرشح خلالها لدراسة الماجستير ويجوز زيادتها فى حالة عدم الحصول على المؤهل لمدة عام واحد ولا يجوز مد فترة النيابة لأكثر من 6 سنوات من تاريخ استلام العمل بأى حال من الأحوال.

لا يجوز تعديل التخصص الذى رشح له الطبيب فى حركة النيابات.

Advertisements

يعود الطبيب المقيم الى جهة عمله الأصلية إذا رغب فى إلغاء النيابة بعد استلام العمل بوحدات الهيئة وفى هذة الحالة يُحرم من التقدم لحركات النيابة التالية.

يُلغى ترشيح الطبيب المقيم مع الحرمان من التقدم لحركتين متتاليتين اذا طلب تعديل التخصص قبل الإستلام وكذلك فى حالة عدم استلام العمل خلال شهر من إعلان نتيجة الترشيحات مع حفظ الترشيح لمن تنطبق عليهم شروط تأجيل الاستلام.

لا يجوز للطبيب طلب تغيير الوحدة التى رشح لها إلا بعد قضاء عام عمل فعلى فى الوحدة التى رشح لها يحتسب من تاريخ استلام العمل بشرط موافقة الجهتين وتقديم طلب من الطبيب وموافقة الأمانة الفنية للهيئة وفقاً للإحتياجات والمعدلات النمطية.

لا يجوز تعديل جهة أى طبيب لوحدات الهيئة ما لم يكن تم ترشيحه ضمن حركة نيابات الهيئة.

يسمح للطبيب لدراسة الماجسيتر فقط بعد قضاء عام كامل من استلام العمل الفعلى ووفقاً للقواعد المنظمة التى تضعها الامانة الفنية للهيئة والقواعد التى تقررها الجامعة ويكون بداية التقديم اعتبارا من يوم الاحد .5/7/2020