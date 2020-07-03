شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة خلال 24 ساعة مع إجراءات الوقاية ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة ميناء دمياط حركة السفن خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث استقبل الميناء سفينة حاويات و4 سفن بضائع عامة، بينما غادرت سفينتا حاويات و7 سفن بضائع عامة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 11 سفينة، مع استمرار إجراءات الوقاية ضد فيروس كورونا، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 25754 طن تشمل 7800 طن فوسفات و10100 طن ملح و2154 طن سلفات نشادر و2850 طن كبريت و2850 طن رمل، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 22228 طن تشمل 8935 طن خردة و9337 طن حديد و1106 طن خشب زان و2850 طن كبريت .

كما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 284 حاوية مكافئة تشمل فواكة ( عنب وبلح وتفاح وفراولة ) وخضروات ( خضار مشكل وفلفل ) وحاصلات زراعية ( بصل وأرز وبرسيم ) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات وأمريكا و مالطا وانجلترا وهونج كونج وسنغافورة وسلوفينيا .

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وسجل عدد الحاويات الوارد 144 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 800 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 19026 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 73497 طنا، كما غادر عدد 1722 شاحنة منها 240 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 13548 من البضائع العامة .