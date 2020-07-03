شكرا لقرائتكم خبر عن اصابة أكبر معمر "106 سنة" بكورونا ونقله لمستشفى دمنهور التعليمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد فوزى السودة ، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، التابعة لوزارة الصحة والسكان، أن الهيئة استقبلت اليوم بمستشفى دمنهور التعليمي أكبر معمر كصاب بفيروس كورونا المستجد ويبلغ من العمر 106 سنة ، ويلقى كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة إلى أن يمن الله عليه بالشفاء، وذلك في ضوء توجيهات وزير الصحة لتوفير الرعايه الطبيه للمرضي المصابين بفيروس الكرونا المستجد 19 (كوفيد 19) وقال الدكتور أسامة البلكى، مدير مستشفى دمنهور التعليمى، إن المريض دخل المستشفى اليوم بعد ثبت إيجابية المسحة وإصابته بفيروس كورونا المستجد ويعانى من أمراض السكر والضغط مع أعراض تنفسية متوسطة ، ويخضع حاليا للعلاج والرعاية دخل الرعاية المركزة بالمستشفى. Advertisements وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 407 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 19288 حالة حتى اليوم.

وأوضحت أنه تم تسجيل 1485 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 86 حالة جديدة.

وقالت الوزارة، إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 71299 حالة من ضمنهم 19288 حالة تم شفاؤها، و 3120 حالة وفاة.