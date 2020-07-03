الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فلسطينيين اثنين بالضفة الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - رام الله - أ ش أ

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، فلسطينيين اثنين بالضفة الغربية.

وقال مدير نادي الأسير الفلسطيني في جنين منتصر سمور - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - إن قوات الاحتلال اعتقلت شابا من قرية "زبوبا" غرب جنين عقب مداهمة منزله، كما أوقفت قوات الاحتلال المتمركزة على مفرق "غوش عصيون" أحد الشبان دون معرفة هويته، ثم اعتقلوه.

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