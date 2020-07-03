أخبار مصر | أعراض قاتلة وانتشار واسع.. 3 أمراض تهدد حياة الأطفال والمراهقين

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 3 يوليو 2020 06:18 مساءً - انت الان تقراء خبر أعراض قاتلة وانتشار واسع.. 3 أمراض تهدد حياة الأطفال والمراهقين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الدراسات والأبحاث عن ظهور أمراض تختص بالأطفال والمراهقين بسبب الإصابة بفيروس كورونا، والتي تشكل خطورة كبيرة على حياتهم، حيث ارتفعت نسبة الوفيات لديهم في الآونة الأخيرة.

وترصد "الخليج 365" في السطور التالية أبرز الأمراض التي يتعرض لها الأطفال والمراهقين بسبب فيروس كورونا:

متلازمة التهاب الأجهزة المتعددة:

تحدث المتلازمة لدي الأطفال والمراهقين لاسيما الأشخاص أقل من 18 عاما، إذا تصيب بعض أجزاء الجسم كالقلب أو الأوعية الدموية أو الكلى أو الجهاز الهضمي أو الدماغ أو الجلد أو العينين.

وتشمل أعراض متلازمة التهاب الأجهزة المتعددة لدى الأطفال حمى تستمر 24 ساعة أو أكثر، القيء، الإسهال، ألم المعدة، الطفح الجلدي، احمرار العين، احمرار أو تورم الشفتين واللسان، الشعور بتعب غير عادي، احمرار أو تورم اليدين أو القدمين.

وفي بعض الحالات تحدث مضاعفات وتتمثل في عدم القدرة على الاستيقاظ أو عدم القدرة على البقاء مستيقظا، صعوبة في التنفس، ألم مستمر في الصدر، تشويش ذهني لم يكن موجودًا من قبل، ميل الشفتين والوجه إلى اللون الأزرق، ألم شديد في المعدة.

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متلازمة كاواساكي:

تعتبر متلازمة التهابية نادرة تختص بالأطفال أقل من 5 أعوام، ومن علامات الإصابة بها ارتفاع في درجات الحرارة بصورة مستمرة لا تتغير لمدة خمسة أيام، التهاب حاد في الأوعية، طفح جلدي، والتهاب العينين والبلعوم وتجويف الفم، تورم يظهر في اليدين والقدمين، تقشر حواف الأصابع للطفل، ضعف عضلات الذراعين والساقين والرقبة، وانتفاخ الغدد اللمفاوية، مما يؤدي الي تطور الالتهاب السحائى، ويسبب أحيانا أخري الوفاة، خاصة ذوي مشكلات الشريان التاجي.

التهاب الجهاز التنفسي:

ينتج التهاب الجهاز التنفسي بسبب البكتريا والفيروسات، التي يحملها الهواء إلى الرئتين، فتسبب الام في الصدر وسعال وضيق في التنفس والحمى ولكن لا تكون بدرجة حرارة مرتفعة إلا في بعض الحالات المتقدمة.

وقد تحدث الإصابة بالتهاب الرئوي عند تعرض للإصابة بفيروس كورونا، وهو أحد أشكال العدوى التنفسية الشديدة التي تصيب الجهاز التنفسي، وتحديدا الرئتين.

وتتضمن علامات الإصابة بالتهاب الرئوي السعال ويصاحبه البلغم أو المخاط القادمين من الرئتين، ويمكن أن تظهر فيه بعض الدماء، شعور المريض الام في الصدر وتزداد حدة هذه الالام مع السعال أو أثناء التنفس.

كما تتضمن علامات الإصابة أيضا الغثيان، صعوبة التنفس، الحمى ويصاحبها إرتعاد وقشعريرة في الجسم.