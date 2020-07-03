مصر | سقوط دينا مراجيح فتاة الـ"تيك توك" في قبضة قوات الأمن

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 3 يوليو 2020 06:18 مساءً - انت الان تقراء خبر سقوط دينا مراجيح فتاة الـ"تيك توك" في قبضة قوات الأمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت قوات الأمن القبض على فتاة جديدة من فتيات الـ"تيك توك"، وتدعى "دينا مراجيح".

و"دينا مراجيح"، فتاة من فتيات الـ"تيك توك"، واشتهرت بنشر مقاطع فيديو بها ألفاظ وتصرفات خادشة للحياء، وألقت قوات الأمن القبض عليها في منطقة المقطم.

في سياق منفصل، أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، حبس "ريناد عماد" فتاة التيك توك، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بتقديم محتوى فيديوهات خادشة للحياء يتضمن مواد إباحية.

وكشفت التحقيقات النيابة العامة، عن أن المتهمة تقوم بالإعلان عن نفسها لممارسة البغاء واستقطاب الشباب مقابل مبالغ مادية وتحريض الغير لارتكاب مثل تلك الوقائع.

وكشف مصدر مطلع، داخل النيابة لـ "الخليج 365"، عن تفاصيل القبض على"منه الله عماد" وشهرتها "ريناد عماد" فتاة التيك توك، موضحا أنه تم القبض عليها أول امس، بعد الساعة ال٧ مساءا، داخل أحد الكافيهات الشهيرة والتي يملكها نجل أحد المشاهير بمنطقة الدقي، مضيفا أن النيابة وجهت لها 5 تهم.

كانت ألقت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، القبض على ريناد عماد، صانعة المحتوى على موقع التواصل الاجتماعي تيك توك لاتهامها بإنشاء صفحة بقصد ارتكاب جريمة معاقب عليها والإعلان عن النفس لممارسة البغاء وتحريض الغير لارتكاب مثل تلك الوقائع، بالمخالفة للمبادئ والقيم.

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وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وجارٍ العرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.