مصر | نشرة حوادث الخليج 365: تفاصيل جديدة في واقعة قتل شاب لزوج والدته بالبساتين

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الجمعة، العديد من الأحداث والقضايا الهامة والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز هذه الأخبار:

بعد إعلان المجلس...تعرف شروط التعيين في وظيفة مندوب مساعد

أعلن مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام، عن قبول طلبات التعيين في وظيفة مندوب مساعد، من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، والشرطة دفعتي ٢٠١٨ و٢٠١٩.

زنا محارم وبيع أطفال.. "الخليج 365" تكشف تفاصيل جديدة في واقعة قتل شاب لزوج والدته

حزن شديد عم منطقة البساتين، التي هزت أركانها جريمة بشعة ولكن هذه المرة الضحية هو الجاني وليس المجني عليه، فبين ليلة وضحاها تحول شاب عشريني يشهد له بحسن الخلق والسمعة الطيبة إلى قاتل أنهى مستقبله بيد والدته التي دهست شرف شقيقته الصغيرة حينما سلمتها إلى عديمي الضمائر لينهشوا لحمها على مسمع ومرأى منها لتصبح وسيلة للمتعة.

النيابة الإدارية تعلن وظائف شاغرة لدفعة 2017.. الشروط والتفاصيل

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أعلنت هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عصام المنشاوي، حاجتها لمعاونين جدد من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة.