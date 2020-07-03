شكرا لقرائتكم خبر عن للتعايش مع كورونا.. دليل إرشادي للرحلات البحرية بالمحميات الطبيعية بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسلمت مراكز الغوص واللنشات البحرية الدليل الإرشادي الأول، الذي أصدرته وزارة البيئة، للرحلات البحرية السياحية للغوص بالمحميات الطبيعية بالبحر الأحمر، وذلك في إطار توجه العالم نحو التعايش مع الفيروس مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من انتشاره.

ويقدم الدليل الإجراءات التي يجب أن يتخذها القائمون على المراكب واليخوت واللنشات لمراعاة كل ضوابط التعقيم والتطهير على العائمة، مع الالتزام التام بعدم تنظيف أو التخلص من أي أدوات باستخدام مياه البحر، لما لها من تأثير سلبى وبالأخص في الأماكن ذات الحساسية البيئية، وضرورة جمعها في أكياس مغلقة ونقلها للأماكن المخصصة لذلك عند انتهاء الرحلة.

ويمنع الدليل استخدام الأدوات البلاستيكية أحادية الاستخدام على العائمة لخطورتها على الحياة البحرية وفى حالة ضرورة استخدامها يكون ذلك في أضيق الحدود مع إمكانية توفير البدائل الأخرى لها غير البلاستيكية أو التنبيه على العملاء باصطحاب أدواتهم الشخصية والقابلة لإعادة الاستخدام، كما يلتزم القائمون على الرحلات باشتراطات التعامل مع المخلفات والتى تراعى توفير حاوية لمخلفات المهمات الوقائية منفصلة عن باقى المخلفات، على أن تكون مغلقة ويتم تطهيرها إلى أن يتم نقلها إلى الأماكن المخصصة بعد انتهاء الرحلة.