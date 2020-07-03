شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 5 أطنان أسماك فاسدة ومصنع لتعبئة زيت الطعام غير مرخص بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضبطت مديرية أمن القليوبية، بالتنسيق مع مباحث التموين والمسطحات، ثلاجة بها أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومصنعًا لتعبئة الزيت مجهول المصدر، لطرحه بالأسواق، وتحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من العميد ياسر منصور، رئيس شرطة المسطحات، يفيد بقيام حملة بالتنسيق مع مباحث التموين، أسفرت عن ضبط ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة العبور بها 5 أطنان «أسماك ماكريل» غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المشاركة للمأمورية تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق.

كما تم ضبط مصنع «غير مرخص» لتعبئة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، عثر بداخله على 4 أطنان سلع غذائية «زيت طعام» معبأة داخل براميل دون بيانات «مجهولة المصدر»، وكذا ضبط 4700 عبوة «زيت طعام» منتج نهائى ومستلزمات تعبئة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق.

تم تحرير محضرين وتولت النيابة التحقيق.