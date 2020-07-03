شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: استمرار صرف معاشات يوليو بجداول منظمة منعا للتكدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التضامن الاجتماعىُ استمرار صرف معاشات يوليو بجداول منظمة من منافذ الصرف منعا للزاحم والتكدس وكإجراء احترازى من انتشار فيروس كورونا المستجد

على جانب آخر تواصل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعى، تلقى طلبات أصحاب المعاشات للاستعلام عن العلاوات الخمس بالرقم القومى باللغة الإنجليزية واسم الأم، بالتوزاى مع بدء صرف معاشات يوليو اعتبارا من اليوم الأربعاء، و تم تحميل بيانات أصحاب المعاشات المستحقين للعلاوات الخمسة المجمدة اعتبارا من 1 يوليو 2006 حتى 1 يوليو 2015 حتى 2019 لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، حتى يتمكنوا من الاستعلام عن قيمة العلاوات لكل مستحق ونسبة الزيادة لهم من خلال موقع الهيئة .

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كانت هيئة التأمينات قد أكدت أنه بمجرد دخول صاحب المعاش على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعيةnosi.gov.eg ، وكتابة الرقم القومى باللغة الإنجليزية واسم الأم سيعرف قيمة الزيادة المقررة له من العلاوات الخمسة عقب تفعيل موقع الهيئة .

كانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى قد أعلنت عن إتاحة صرف جميع المعاشات للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من الصرافات الآلية "ATM" اعتباراً من الأربعاء الماضى وأيضاً صرف الدفعة الأولى من الفروق المالية المستحقة من العلاوات الخاصة التى من المقرر صرفها على دفعات متساوية ربع سنوية اعتباراً من أول يوليو 2020 فى إطار خطة الدولة للتيسير على اصحاب المعاشات وضمان سلامتهم.

وقالت نيفين القباج إنه استمرارا لخطة الدولة فى مواجهة تحدى فيروس كورونا تواصل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى فى اتخاذ العديد من الإجراءات الاستباقية استعدادا لصرف معاشات شهر يوليو 2020، بما يضمن سلامة المواطنين أثناء الصرف ونظراً لعدم معرفة القائمين بالصرف بقيم معاشاتهم الجديدة بعد الزيادة وقيمة المتجمدات المستحقة لهم فقد قررت الهيئة الاستمرار بذات الشرائح التى سبق الموافقة عليها عن شهر يونيو الماضى للصرف من داخل المنافذ ومكاتب البريد.