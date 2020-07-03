شكرا لقرائتكم خبر عن مصل النقاهة.. مصر تطلق أول مشروع بالشرق الأوسط لجمع بلازما الدم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور إيهاب سراج الدين، مدير خدمات بنوك الدم القومية، التابعة لوزارة الصحة والسكان، تفاصيل أول مشروع لعمل مصنع لجمع بلازما الدم لتحقيق الاكتفاء الذاتى من مشتقات الدم، ليكون بذلك أول مصنع فى أفريقيا والشرق الأوسط لإنتاجها.

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وفى هذا الفيديو نتعرف معا على تفاصيل أول مشروع لعمل مصنع لجمع البلازما لتحقيق الاكتفاء الذاتى..