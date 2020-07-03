شكرا لقرائتكم خبر عن متى يعاد فتح مسجد الحسين مرة أخرى؟.. الأوقاف تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت مديرية أوقاف القاهرة، التحقيقات مع الأئمة والعاملين بمسجد الحسين رضى الله عنه بالقاهرة، وذلك على خلفية خروج بعض المصلين عقب إحدى الصلوات عن الإجراءات الاحترازية التى قررتها الوزارة.

وقالت مصادر بوزارة الأوقاف فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، إن الوزارة تدرس إعادة فتح مسجد الحسين فور انتهاء التحقيقات فى الواقعة سبب الغلق، وتعقيم وتطهير المسجد مرة أخرى من قبل فريق متخصص قبل فتح المسجد.

وكانت وزارة الأوقاف قررت غلق مسجد الإمام الحسين رضى الله عنه لحين إشعار آخر وإحالة جميع الأئمة والعاملين بالمسجد للتحقيق لتقصيرهم في واجبهم الوظيفى نتيجة خروج بعض المصلين عقب إحدى الصلوات عن الإجراءات الاحترازية التى قررتها الوزارة فى التباعد والاقتصار على أداء صلاة الفريضة قررت مديرية أوقاف القاهرة غلق مسجد الإمام الحسين رضى الله عنه لحين إشعار آخر وإحالة جميع الأئمة والعاملين بالمسجد للتحقيق لتقصيرهم في واجبهم الوظيفى.

وأكدت وزارة الأوقاف على جميع المصلين وبخاصة محبو آل البيت الالتزام التام بالضوابط الإجرائية والوقائية التي قررتها الوزارة حتى لا تضطر إلى غلق أى مسجد نتيجة مخالفة الإجراءات الوقائية .

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وكشف مصدر مطلعة بوزارة الأوقاف عن أن السبب وراء غلق مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه لحين إشعار آخر وإحالة جميع الأئمة والعاملين بالمسجد للتحقيق لتقصيرهم فى واجبهم الوظيفى، هو مقطع فيديو بثه أحد المصلين من داخل المسجد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن مقطع الفيديو تضمن قيام أحد المصلين ومحبى آل البيت بالجلوس بجوار باب ضريح الحسين رضى الله عنه وإنشاده بعض أبيات من مديح آل البيت والإمام الحسين، ما أثار إعجاب المصلين الذين التفوا حوله فيما قام أحدهم بإجراء بث مباشر لما يحدث عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

وتابع المصدر: "تم بث الفيديو عقب صلاة العصر ورصدت غرفة العمليات الفيديو وقررت غلق المسجد على الفور وإحالة الأئمة وجيمع العاملين بالمجسد للتحقيق".