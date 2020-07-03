إنفوجراف.. جراف خطوات شحن رصيد عداد الكهرباء عبر الموبايل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر عبر موقعها الرسمى عن خطوات شحن رصيد عداد الكهرباء مسبوق الدفع باستخدام تقنية Nfc والتى يستطيع فيها المواطن شحن رصيد بالعداد من الهاتف المحمول سواء من رصيد المحفظة الإلكترونية أو بكروت الفيزا، وفيما يلى طريقة شحن العداد باستخدام الهاتف المحمول :-

خطوات شحن رصيد عداد الكهرباء بتقنية NFC 1-التوجه لشركة توزيع الكهرباء التابع لها وتغير كارت الشحن القديم بآخر يدعم خاصية nfc 2- التأكد من أن جهاز الهاتف المحمول يعمل بنظام أندرويد وبالتالى خاصية nfc 3- تسجيل الدخول على تطبيق سهل إذا كان عداد الكهرباء نوعه "جلوبال" 4- تحميل تطبيق الكهرباء خالص وفوري لأنواع العدادات الأخرى على الهاتف المحمول من Google play أوآب ستور. Advertisements 5 - قم بتمرير كارت شحن العداد على ظهر الهاتف المحمول لقراءة البيانات. 6 - اختار تفاصيل الاستهلاك للاطلاع على الرصيد الموجود بالعداد. 7- اختار شحن العداد وأدخل المبلغ المراد خصمه من رصيد المحفظة الالكترونيه أو من كارت الفيزا 8- اضغط توجه بالدفع مع استمرار وضع كارت الشحن فى ظهر الهاتف المحمول. 9- قم بإدخال الكارت فى عداد الكهرباء ليتم تحويل الرصيد.

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