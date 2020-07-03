شكرا لقرائتكم خبر عن أنا مش كافر بس الجوع "كافر".. انتحار مواطن لبنانى بسبب الجوع والفقر "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقدم مواطن لبنانى، على الانتحار بإطلاق النار على رأسه بالقرب من أحد المقاهى بمنطقة الحمرا وسط العاصمة بيروت، اليوم الجمعة، احتجاجاً على سوء الأوضاع المعيشية التى مر بسبب الأزمة الاقتصادية التى تعانى منها البلاد.





ووفقا لوسائل إعلام محلية لبنانية، نقلا عن شاهدة عيان، قالت إنّ الوضع كان طبيعيّاً قبل أن نسمع صوت إطلاق نار ويسقط المواطن أرضاً، من دون معرفة الأسباب، لكن وجد على صدره ورقة مكتوب عليها "أنا مش كافر بس الجوع كافر"، وصرخ لبنان حر مستقل قبل أن يطلق النار على نفسه، وعلى الفور، حضرت القوى الأمنية وباشرت التحقيقات.

وفور انتشار الخبر، أرسلت وزارة الصحة سيارة إسعاف لنقل المواطن الا أن المباحث الجنائية رفضت ذلك لحين اجراء التحقيقات اللازمة، وقد بقيت جثته حتى الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت لبنان، قبل أن يتم نقلها الى أحد مستشفيات المنطقة.

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ويشهد لبنان أزمة اقتصادية خانقة، أدت إلى ارتفاع معدلات الفقر إلى أكثر من 50 % بحسب إحصائيات الأمم المتحدة، التى حذرت بدورها من أزمة جوع كبيرة قد تضرب لبنان، لا سيما وأن نصف العائلات اللبنانية باتت بحاجة للمساعدات الغذائية.

وكانت وتيرة المظاهرات المطالبة بإسقاط الحكومة اللبنانية ونزع سلاح حزب الله، تصاعدت خلال الأيام الأخيرة، مع ارتفاع سعر صرف الدولار إلى أكثر من 10 آلاف ليرة لبنانية، بعد فقدان العملة اللبنانية 70 فى المئة من قيمتها منذ أكتوبر الماضى.