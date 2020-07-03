106 سنوات.. مستشفى دمنهور التعليمي يستقبل أكبر مُعمَّر مصاب بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:
قال الدكتور محمد فوزي السودة، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بوزارة الصحة، إن مستشفى دمنهور التعليمي استقبل اليوم الجمعة، أكبر مُعمَّر مصاب بفيروس كورونا المستجد ويبلغ من العمر 106 سنوات.
وأضاف السودة، في بيان اليوم، إن المريض يلقى كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة لحين أن يمن الله عليه بالشفاء، في ضوء توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة، لتوفير الرعاية الطبية للمرضى المصابين بالفيروس.
ومن جانبه، أوضح الدكتور أسامة البلكي، مدير مستشفى دمنهور التعليمي، أن المريض دخل المستشفى اليوم بعد ثبت إيجابية المسحة وإصابته بفيروس كورونا ويعاني من أمراض السكر والضغط مع أعراض تنفسية متوسطة، ويخضع حاليا للعلاج والرعاية دخل الرعاية المركزة بالمستشفى.
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