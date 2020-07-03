250 ألف شقة إسكان وتراخيص البناء.. ننشر الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء "انفوجرافيك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، انفوجرافيك سلط من خلاله الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 27 يونيو حتى 3 يوليو 2020، وتضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.

وجاء في الانفو جرافيك، أنه تمت الموافقة على عدد من القرارات، تشمل الموافقة على قرار بأن يكون يوم الخميس 2 يوليو 2020، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، وذلك بدلاً من يوم الثلاثاء 30 يونيو.

كما تمت الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2018، والذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين مصلحة المدين حسن النية سيئ الحظ من ناحية، ومصلحة الدائنين من ناحية أخرى، والموافقة على مشروع قرار بشأن الخطابات المتبادلة بين الحكومة المصرية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، بشأن تقديم منحة بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع "المساهمة في خلق فرص عمل للمرأة في صعيد مصر، من خلال تحسين قدراتهن وتنمية المجموعات المنتجة"، الموقعة في القاهرة بتاريخي 11يونيو2020، و15يونيو2020، بجانب الموافقة على مشروع قرار بشأن الاتفاق المبسط بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن برنامج تمويل سياسات التنمية لقطاع الكهرباء والموقع في القاهرة بتاريخ 10 يونيو 2020.

وتضمنت القرارات بحسب الانفوجرافيك، الموافقة على مشروع قرار بشأن الاتفاق المبسط بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية لتجديد وتطوير الخط الأول للمترو بالقاهرة، والموقع في مدينة القاهرة بتاريخ 3 يونيو 2020، والموافقة على مشروع قرار بشأن اتفاقية التمويل الإضافي بين مصر والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي؛ للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، وذلك بمبلغ 75 مليون دينار كويتي، والموقعة في الكويت بتاريخ 1 يونيو2020، فضلاً عن الموافقة على إنشاء 4 جامعات أهلية، وهي جامعة المنصورة الجديدة الأهلية، وجامعة العلمين الدولية الأهلية، وجامعة الملك سلمان الدولية الأهلية، وجامعة الجلالة الأهلية، وذلك في إطار سعي الحكومة إلى دعم مسيرة التقدم العلمي وتقليل الاغتراب.

كما وافق المجلس على مشروع قرار بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1625 لسنة 2002، بجانب الموافقة على بعض المقترحات للتغلب على مشكلة العجز المالي المحقق بالتدفقات النقدية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على المدى القصير، وذلك حتى يتمكن الصندوق من استكمال تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، بالإضافة إلى تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بطرح 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي إضافية.

وشملت القرارات الموافقة على طلب محافظة بني سويف بشأن التصرف في مساحات من الأراضي التابعة لأملاك الدولة، لصالح بعض النقابات والجمعيات بالمحافظة، فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار بتغيير مسمى "كلية الزراعة البيئية والحيوية والتصنيع الغذائي بجامعة بني سويف" لتصبح "كلية الزراعة"، وكذلك الموافقة على طلب تعديل مسمى كلية " العلوم الطبية التطبيقية" ليصبح " كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية" بأربع جامعات خاصة.

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وتقرر فصل قسمي التمريض بجامعتي 6 أكتوبر، ومصر للعلوم والتكنولوجيا؛ ليصبحا كليتين مستقلتين، هذا بجانب الموافقة على قيام الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بإجراء التعاقد مع شركة ميتسوبيشي اليابانية لتوريد 280 وحدة تحكم في الأبواب (DCU)، من أجل رفع كفاءة قطارات الخط الثاني، بالإضافة إلى الموافقة على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم (65)، والمنعقدة بتاريخ 29 يونيو 2020، وذلك لعدد 32 موضوعاً.

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أوضح الانفوجرافيك، أنه تم عقد عدد من الاجتماعات، شملت الاجتماع الأسبوعي، وتم فيه مناقشة عدد من الملفات ذات الأولوية في المرحلة الراهنة مثل تطورات ملف سد النهضة، وضوابط ترشيد الإنفاق العام، وفتح الأندية ومراكز الشباب، واجتماع لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بمبادرة تحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي، وذلك بحضور وزراء التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والتضامن الاجتماعي، والتجارة والصناعة، ونائب وزير المالية للخزانة العامة، ونائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي.

كما تم عقد اجتماع لاستعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في قطاعي الزراعة والري في شبه جزيرة سيناء، وذلك بحضور وزراء الموارد المائية والري، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، فضلاً عن عقد اجتماع لبحث الإجراءات المتعلقة بتراخيص البناء والاشتراطات البنائية، بحضور وزراء التنمية المحلية، والداخلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، هذا إلى جانب اجتماع لمناقشة المقترحات الخاصة بإنشاء مدينة طبية عالمية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس مجلس إدارة شركة "انكوم".

وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، بحسب الانفوجرافيك، شملت استعراض تقرير من محافظ شمال سيناء حول ما تم من جهود لتعويض المتضررين من المواجهات الأمنية بين قوات إنفاذ القانون والعناصر الإرهابية، وذلك بمحافظة شمال سيناء، خلال الفترة من 1 أكتوبر 2015 حتى 31 مايو 2020، واستعراض تقرير "الاستثمار العالمي 2020" الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، والذي أكد أن مصر أكبر دولة إفريقية متلقية للاستثمار الأجنبي المباشر عام 2019 بنسبة زيادة قدرها 11%.

وأرسل مدبولي، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء الحكومة؛ بمناسبة الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو المجيدة.

وتضمنت الأنشطة إلقاء كلمة أثناء الاحتفالية التي شرفها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالحضور لافتتاح عدد من المشروعات الكبرى، حيث هنأ الشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو، وتحدث عن اكتمال 6 سنوات من مسيرة العطاء والعمل الشاق تحت قيادة الرئيس، فضلاً عن متابعة مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لعدد من ملفات عمل الوزارة، واستراتيجية الوزارة لتطوير منظومة التعليم العالي خلال المرحلتين الحالية والمستقبلية، بجانب استعراض تقرير مراجعة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لسياسات الاستثمار في مصر مطلع شهر يوليو 2020، والذى أشار إلى أن مصر تحركت بخطى واثقة صَوْب إنجاز أجندة إصلاحية طموحة؛ بهدف تثبيت اقتصادها الوطنى، وجذب المستثمرين المصريين والأجانب، وتحفيز النمو الاقتصادى المُستدام.

وفيما يتعلق باللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أبزر الانفوجرافيك أنه تم عقد لقاء مع سفير العراق لدى مصر من أجل تعزيز جوانب التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات ذات الأولوية لشعبي البلدين.