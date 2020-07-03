غدًا.. إطلاق مبادرة الكشف المبكر وعلاج أورام الثدي للسيدات بالجيزة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عن انطلاق المبادرة الرئاسية لصحة المرأة والكشف المبكر وعلاج أورام الثدي للسيدات اعتباراً من يوم السبت 4 يوليو 2020 للحفاظ على صحة المرأة للوصول إلى مجتمع صحي وسليم يساهم في بناء الوطن وتقدمه.

وأوضح راشد، أنه سيتم تنفيذ المبادرة في 25% من الوحدات الصحية بالمحافظة بإجمالي 62 وحدة صحية موزعة على 22 إدارة صحية مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بمكافحة العدوى ومجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، مضيفاً أنه سيتم العمل أيضا من خلال 5 مستشفيات إحالة على أن يتم إستكمال العمل بجميع الوحدات الصحية اعتباراً من أول سبتمبر 2020.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن سرطان الثدي تستهدف الاهتمام ودعم صحة المرأة المصرية من خلال الكشف المبكر عن الإصابة بسرطان الثدي والتقييم وتقديم العلاج وفي حالة اكتشاف أي مرض لدى السيدة سيتم الإحالة وتلقي التقييم والعلاج اللازم.

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وأكد أن المحافظة وضعت خطة لتوعية السيدات بالمناطق المخصصة لإجراء المسح الطبي لتنفيذ المبادرة الرئاسية وتهدف إلى الكشف المبكر عن سرطان الثدي.

وشدد محافظ الجيزة، على التنسيق مع وزارة الصحة والسكان وتحديد الوحدات الصحية التي سيتم إجراء المبادرة بها وهي الوحدات الصحية بمنشأة القناطر، ونكلا، ووردان، وبني سلامة، والمناشي البلد، وذات الكوم بالإدارات الصحية لشرق وغرب منشأه القناطر، ومكتب صحة الدقي، وكفرالواصلين، ودير الميمون، والكريمات، وعرب بني صالح، ومنيل السلطان بمركز أطفيح، ومركز طب الأسرة بميت عقبة بالعجوزة، وشبرامنت، وترسا بمركز أبوالنمرس، ووحدة رعاية الطفل بجنوب الجيزة، وكفر شحاته، والقطوري، والرقة الغربية، وميت القائد، والمتانيا، وكفر الرفاعي، والدناوية، وبرنشت بالإدارة الصحية لجنوب وشمال العياط.

كما تشمل أم خنان بالحوامدية، وكفر نصار، ونزلة السمان بالإدارة الصحية بالهرم والطالبية، والكونيسة بالإدارة الصحية بالعمرانية، ومكتب صحة بولاق الدكرور، وكفر طهرمس، وبولاق الحضري بالإدارة الصحية ببولاق الدكرور، ووحدة رعاية الطفل بالبدرشين، وميت رهينة، وسقارة، ودهشور، وأبورجوان بحري بالإدارة الصحية بالبدرشين، والوحدات الصحية بالإخصاص، والشوبك، والمنيا، والفهمين، والغمازة الصغرى، والديسمي، ونجوع العرب، ورعاية طفل الصف، والجزيرة الشقراء بالإدارة الصحية بالصف، ووراق الحضر، وطناش بالإدارة الصحية بالوراق، والوحدة الصحية بكرداسة، والمعتمدية بمدينة كرداسة، والوحدة الصحية بالشيخ زايد، وبالوحدات الصحية بالواحات البحرية بمنديشة، ورعاية طفل الواحات بالباويطي، والإدارة الصحية بشمال الجيزة بوحدتي غرب المطار وعزيز عزت، وفي مدينة 6 أكتوبر بالوحدات الصحية بالحصري وأبوالوفا بالمنطقة الخامسة والسادسة وبالإدارة الصحية بأوسيم في وحدات ببشتيل وبرطس والبراجيل.

وناشد محافظ الجيزة، المواطنين بضرورة اتباع كافة الإجراءات الوقائية للحفاظ على الصحة العامة، مؤكداً أن المحافظة تسعى جاهدة من خلال التنسيق مع وزارة الصحة إلى تقديم الخدمات الصحية لكافة المرضى بالتوازي مع مواجهة فيروس كورونا.