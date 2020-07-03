غلق ومصادرة الشيشة.. محافظة القاهرة تشن حملات لمتابعة إجراءات الوقاية من "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكدت محافظة القاهرة، المرور الدوري لرؤساء الأحياء صباحًا ومساءً لمتابعة التزام المطاعم والمقاهى بالعمل بطاقة 25% مع منع الشيشة وتطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم السماح بأي إشغال للطريق وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

وشنت أحياء المعادي ووسط القاهرة والزيتون ومدينة نصر وبولاق أبوالعلا والأزبكية، حملات مفاجئة على المقاهي لمراجعة مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأسفرت الحملات عن ضبط عدد من المخالفات المتعلقة باستخدام الشيشة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم رفع إشغالات وقطع مرافق عداد كهرباء وغلق وتشميع كافيه 10 شارع الربيع، و2 آخرين بالعقار رقم 12 برابعة الاستثماري بالمنطقة الأولى، وكافية في 35 شارع عرابي بالزيتون، وعدة مقاهٍ مخالفة بالأزبكية، ووسط القاهرة، ومقهى بشارع بورسعيد.

كما أزال حي المعادي مخالفات ومصادرة شيش وإشغالات وإيداعها مخازن الحي مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وأغلق حي وسط القاهرة جيمًا مخالفًا للإجراءات الاحترازية وشمعه، بشارع حسن خليل من طومان باي.