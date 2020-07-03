محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، القبض على 3 عاطلين لقتلهم شاب بعد التعدى عليه بسلاح أبيض بمدينة نصر. تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا من الأهالي بوقوع مشاجرة بمنطقة عزبة الهجانة بمدينة نصر، أسفرت عن مقتل أحد الأشخاص. Advertisements وبالانتقال والفحص عثر رجال المباحث بمكان البلاغ على جثة شاب وسط بركة دماء إثر إصابته بعدة طعنات نافذة بالصدر. وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة القبض على 3 عاطلين، وباستهدافهم تم ضبطهم، وبالفحص تبين أن المجني عليه منع تجارة المخدرات بالمنطقة التي يسكن بها بعزبة الهجانة، وأن الجناة راقبوه واستغلوا فرصة سيره بالطريق بمفرده وقاموا بالتعدي عليه بأسلحة بيضاء نتج عنها إصابته بعدة طعنات بسلاح أبيض أسفرت عن وفاته في الحال. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "منعهم من بيع المخدرات"..تفاصيل مقتل شاب على يد 3 تجار مخدرات بمدينة نصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.