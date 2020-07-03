مجلس الدولة يعلن عن قبول طلبات التعيين في وظيفة مندوب مساعد لدفعتي ٢٠١٨ و ٢٠١٩

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود الشوربجي:
أعلن مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام، عن قبول طلبات التعيين في وظيفة مندوب مساعد، من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، والشرطة دفعتي ٢٠١٨ و ٢٠١٩.
وحدد المجلس بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدمين بالإضافة الى الشروط العامة المنصوص عليها ومنها:
١- ألا يقل تقديره التراكمي عن جيد.
٢- ألا يزيد عمر المتقدم عن ٣٠ سنة في تاريخ آخر موعد لسحب الملفات.
٣- توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.
٤- أن يجتاز المقابلة والاختبارات التي يحددها المجلس.
٥-أن تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل والفحوص من الجهات المختصة التي يحددها مجلس الدولة.
٦- تسحب الملفات من الأمانة العامة بمجلس الدولة ٢ شارع عصام الدالي الدقي، الجيزة، بعد تقديم المستندات التالية:
١- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي مع الاطلاع على الأصل.
٢- صورة ضوئية من المؤهل الدراسي.
٣- إيصال سداد مبلغ ٥٠٠ جنيه إلكترونيا( فيزا- كارت ميزة)، بالخزينة العمومية بالديوان العام.
٤- يتم سحب الملفات من الفترة السبت ١١ يوليو ٢٠٢٠ حتى نهاية يوم عمل الإثنين ٢٧ يوليو ٢٠٢٠.
٥- يتم تقديم الملفات بمقر الأمانة العامة خلال الفترة من السبت ٨ أغسطس ٢٠٢٠ حتى نهاية عمل يوم الثلاثاء ٢٥ أغسطس ٢٠٢٠.
٦-يراعى عند سحب الملفات وتقديمها المواعيد المقررة لكل جامعة والمنشورة على وحدة التوثيق الالكتروني لمجلس الدولة على الفيس بوك.
٧- تقديم الملفات مستوفاة أصول المستندات والأوراق المطلوبة.
٨- لن يلتفت إلى الطلبات السابقة على تقديم هذا الإعلان أو التي ترد بعد الإعلان أو غير المستوفاة للشروط.
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