مصر | جهود الأحوال المدنية خلال شهر يونيو الماضي (صور)

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 3 يوليو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر جهود الأحوال المدنية خلال شهر يونيو الماضي (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثف قطاع الأحوال المدنية، من جهوده في مجال إصدار البطاقات والشهادت والوثائق المميكنة، وكذا فى مكافحة الجريمة، خلال شهر يونيو الماضي، مما أسفر عن الآتي:

في مجال إصدار بطاقات الرقم القومى: تم إصدار وتجديد عدد (1202184) بطاقة رقم قومي.

في مجال إصدار الوثائق المميكنة: تم إصدار شهادات ميلاد لعدد (2311566 شخص) وإصدار (عدد 78267 قيدا عائليا).

في مجال الخدمات التى يقدمها القطاع للمصريين المقيمين بالخارج: تم إصدار عدد (2045 شهادة قيد وقائع ميلاد أول مرة – عدد 286 شهادة ساقط قيد ميلاد – عدد 28 شهادة ساقط قيد وفــاة – عدد 320 شهادة قيد وقائع الزواج – عدد 273 شهادة قرار تصحيح – عدد 6824 وثيقة مترجمة).

في مجال مكافحة الجريمة وإحكام الرقابة على المستندات: أسفرت جهود إدارة البحث الجنائى بالقطاع عن ضبط عدد (3226) قضية أبرزها (تزوير مستندات – تشكيلات عصابية -إغفال بيانات – إنتحالات – قضايا أخرى..) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل قضية على حده.

وفي سياق آخر، واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1247) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة"، أبرزها القضايا الآتية:

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ونجحت في ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس، بمحافظة الجيزة؛ لحيازته (1،667 طن سلع غذائية "كلاوى– كبدة– سجق") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها، طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وتمكنت من ضبط مالك المدير المسئول عن محل لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة المنشية، بمحافظة الإسكندرية؛ لحجبه عن التداول (1800 قطعة كمامة)، بقصد رفع أسعارها.

واستطاعت ضبط مالك مصنع "بدون ترخيص" لتصنيع الكمامات بدائرة قسم شرطة منوف بمحافظة المنوفية؛ لحيازته (8000 قطعة مستلزمات طبية "كمامة") مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وأثمرت الحملات عن ضبط مالك مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة السلام أول بمحافظة القاهرة؛ لإستيلائه على مبلغ (5318084) جنيه بدون وجه حق عن طريق التلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة الهبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وتصرفه فى الدقيق البلدى ببيعه بالسوق السوداء، طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية.

كما تم القيام بحملة نوعية لضبط قضايا التلاعب فى أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمى وحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها، أسفرت عن ضبط (254) قضية بإجمالى مضبوطات (35589) عبوة سجائر.

وجاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية