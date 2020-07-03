مصر | ضبط 45 ألف كمامة بداخل مصنع ملابس غير مرخص بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 3 يوليو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 45 ألف كمامة بداخل مصنع ملابس غير مرخص بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت شرطة التموين والتجارة، من ضبط 45 ألف كمامة "غير مطابقة للمواصفات" وكميات كبيرة من أدوات ومستلزمات الإنتاج بداخل مصنع ملابس "غير مرخص" بالإسكندرية.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن الإسكندرية بالإشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، قيام المدير المسئول عن مصنع ملابس "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول العامرية بمزاولة نشاط تجاري غير مشروع في مجال الغش التجاري، حيث يقوم بتصنيع المستلزمات الطبية غير المطابقة للمواصفات القياسية وبدون ترخيص من الجهات المختصة، بالإضافة إلى عدم الالتزام بالإشتراطات الصحية الواجب توافرها في أماكن تصنيع المستلزمات الطبية بقصد طرحها للبيع بالأسواق لجمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع المشار إليه بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجار حيث تم ضبط (45 ألف كمامة "غير مطابقة للمواصفات" - 1000 متر قماش "مستلزمات إنتاج بدون بيانات تجارية مجهولة المصدر" - 500 عبوة فارغة "مدون عليها بيانات تجارية وهمية").

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.