مصر | ضبط 45 ألف كمامة بداخل مصنع ملابس غير مرخص بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 3 يوليو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 45 ألف كمامة بداخل مصنع ملابس غير مرخص بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تمكنت شرطة التموين والتجارة، من ضبط 45 ألف كمامة "غير مطابقة للمواصفات" وكميات كبيرة من أدوات ومستلزمات الإنتاج بداخل مصنع ملابس "غير مرخص" بالإسكندرية.
وأكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن الإسكندرية بالإشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، قيام المدير المسئول عن مصنع ملابس "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول العامرية بمزاولة نشاط تجاري غير مشروع في مجال الغش التجاري، حيث يقوم بتصنيع المستلزمات الطبية غير المطابقة للمواصفات القياسية وبدون ترخيص من الجهات المختصة، بالإضافة إلى عدم الالتزام بالإشتراطات الصحية الواجب توافرها في أماكن تصنيع المستلزمات الطبية بقصد طرحها للبيع بالأسواق لجمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح غير مشروعة.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع المشار إليه بالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجار حيث تم ضبط (45 ألف كمامة "غير مطابقة للمواصفات" - 1000 متر قماش "مستلزمات إنتاج بدون بيانات تجارية مجهولة المصدر" - 500 عبوة فارغة "مدون عليها بيانات تجارية وهمية").
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 407 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 19288 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1485 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 86 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020؛ فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 71299 حالة من ضمنهم 19288 حالة تم شفاؤها، و3120 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.