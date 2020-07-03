أخبار مصر | "حكاية مصر الجديدة".. السياحة والآثار تصدر كتابا عن قصر البارون

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 3 يوليو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "حكاية مصر الجديدة".. السياحة والآثار تصدر كتابا عن قصر البارون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الدكتورة نيفين نزار معاون وزير السياحة والآثار للعرض المتحفي، إن الوزارة أطلقت كتيب ثقافي بعنوان "حكاية مصر الجديدة" باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك على هامش افتتاح معرض "هليوبوليس، مدينة الشمس" بقصر البارون إمبان بحي مصر الجديدة.

وهذا الكتيب تم تقسيمه إلى قسمين؛ القسم الأول، يشمل الأحداث التاريخية والحوار بين الشخصيات الرئيسة التي أسست ضاحية مصر الجديدة، والقسم الثاني، يتضمن معلومات جديدة وحقائق علمية غير معروفة عن القصر وتاريخ المدينة.

وأشارت إلى أنه يخاطب مختلف الفئات العمرية، ولا يهدف فقط إلى سرد تاريخ هليوبوليس - مصر الجديدة التي تحولت مع مطلع القرن العشرين من صحراء قاحلة إلى ضاحية عمرانية متكاملة الخدمات، ولكنه يصطحب الزائر في رحلة عبر الزمن يعود من خلالها إلى أجواء قصر البارون إمبان ليتعرف على رواد العمارة والفن والهندسة الذين قاموا ببناء مدينة عمرانية فريدة ومتكاملة بمصر الجديدة تنافس بتخطيطها المعماري المتميز مدن باريس وبروكسل.

وأضافت نزار أن هذا الكتيب يعد بمثابة قيمة مضافة في معارض وزارة السياحة والآثار، حيث يُقدم محتوى تاريخي في شكل قصصي للتراث غير المادي لمدينة هليوبوليس، كما تم إخراجه بتصميم معاصر وجذاب ساعد في تقديم المعلومات العلمية بشكل مبسط، كما يضم رسومات إيضاحية، وصور أرشيفية ومشاهد تخيلية بين أبطال القصة تساعد في توصيل المعلومات وجذب انتباه القارئ.

كما تم مراعاة سمات العصر في اختيار الألوان وأزياء الشخصيات (أبطال الحكاية) لتكون متماشية مع طابع الفترة التاريخية. وقد أُلحق به كتيب للتلوين، بهدف ربط الأطفال بقصة المعرض ومعالم مصر الجديدة والشخصيات التاريخية التي صنعت هذا التاريخ.

افتتاح القصر

وافتتح رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي قصر البارون، وقام بجولة تفقدية فيه، ثم فتحت وزارة السياحة والآثار القصر للجمهور. وأعلنت الوزارة أن القصر يستقبل زائريه بعد الانتهاء من أول مشروع متكامل لإنقاذه وترميمه وإعادة تأهيله ليصبح معرضًا يروي تاريخ حي مصر الجديدة. ونظرًا لرغبة عدد كبير لزيارة القصر قرر الدكتور خالد العناني وزير السياحة و الآثار مد مواعيد فتح زيارة القصر لتكون من الساعة التاسعة صباحًا وحتى السادسة مساءً بدلا من الرابعة مساءً. وأكد وزير السياحة والآثار على أنه في إطار التدابير الاحترازية التي تتخذها وزارة السياحة والآثار لمواجهة فيروس كورونا المستجد ولضمان أعلى مستويات السلامة الصحية للزائرين سيتم بيع ٩٠٠ تذكرة فقط يوميًا كحد اقصى حتي منتصف يوليو الجاري، بواقع ١٠٠ زائر كل ساعة. Advertisements وأوضح أنه يتم تخفيض عدد التذاكر المباعة الي ٧٠٠ تذكرة يوميا كحد اقصي بواقع ١٠٠ زائر كل ساعة، وذلك بعد منتصف يوليو الجاري بعد تطبيق مواعيد الفتح المتعادية من ٩ صباحا و حتي ٤ مساءا. وأضاف أن الحد الأقصى لعدد للزائرين داخل كل قاعة بالقصر هو ١٠ زائرين وأقصى عدد للزائرين بمنطقة البانوراما (سطح القصر) هو ١٥ شخص في نفس الوقت كحد أقصى. و سوف تستغرق الزيارة داخل مبنى القصر بحد اقصى٤٥ دقيقة. كما وجه الشكر لكل من ساهم في نجاح هذا المشروع من زملائي من الوزراء ومعالي محافظ القاهرة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وشركة المقاولون العرب وسفارة بلجيكا بالقاهرة ومكتبة الإسكندرية، وشركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير ومكتب مصر للاستشارات وجمعية مصر الجديدة والنائب مدحت الشريف عضو مجلس النواب عن منطقة مصر الجديدة والنزهة وزملائي العاملين بالمجلس الاعلي للآثار وأعضاء اللجنة العالمية لسيناريوهات العرض المتحفي. وأشار الدكتور خالد العناني أن القصر سوف يأخذ زائريه في رحلة إلى الماضي حين بدأ البارون إمبان في انشاء حي مصر الجديدة وبناء قصره الشهير، ليستمتع الزائر بمشاهدة بعض تفاصيل نمط الحياه اليومية المعروفه في اوائل القرن العشرين حيث تم عرض أحد عربات ترام مصر الجديدة القديمة بحديقة القصر وذلك بعد ترميمها، بالإضافة إلى وضع سيارات قديمة مثل التي كانت تسير في شوارع القاهرة خلال عشرينات وثلاثينات القرن الماضي لتعطي صورة حية عن حي مصر الجديدة ونمط الحياة بها خلال هذه الفترة. محتويات القصر

ويضم القصر لوحات إرشادية هي أحد العناصر المكونة لمعرض تاريخ حي مصر الجديدة، بالاضافة إلى تلك اللوحات الخاصة باشتراطات السلامة الصحية التي اقرتها الوزارة والتي يجب ان يتبعها الزائرين والسائحين خلال جولتهم داخل القصر . والبوابات الإلكترونية ونظام تأمين إلكتروني شامل ونظم إضاءة الخاصة بالعرض، وشاشات العرض المالتيميديا culturama لعرض صورا وأفلام وثائقية عن اعمال بناء حي مصر الجديدة وقصر البارون وشكل الشوارع والمباني والمحلات والسيارات الخاصة وعربات الترام وغيرها من مظاهر الحياة في الحي في ذلك الوقت.

كما تعرض الشاشات ايضا صور للبارون امبان نفسه وشريكه نوبار باشا، والمهندس الفرنسي ألكسندر مارسيل الذي قام بتصميم القصر، بالاضافة إلى أحد عربات ترام مصر الجديدة القديمة التي تم عرضها بحديقة القصر بعد ترميمها، والسيارات القديمة مثل التي كانت تسير في شوارع القاهرة خلال عشرينات وثلاثينات القرن الماضي التي تم وضعها بالحديقة لتعطي صورة حية عن حي مصر الجديدة ونمط الحياة بها خلال هذه الفترة. كما يضم القصر منطقة خدمات سياحية مقدمة للزائرين والموجودة بحدائق القصر وحول المساحات المكشوفة المحيطة به والتي تضم عربة بطراز مستوحى من الطابع التاريخى للقصر وتحترم البيئة المحيطة لتقديم مشروبات ومأكولات خفيفة للزائرين، وكافتيريا ومطعم ذات طراز مميز يحترم البيئة الأثرية للقصر لتقديم تجربة مميزة للزائرين حيث تعكس الخدمات ومقدميها الأجواء التاريخية لبدايات القرن العشرين مثل زي العاملين بالطراز القديم والتي توحى بالفترة الزمنية للقصر. ويتم بها تطبيق شروط التباعد الاجتماعي واشتراطات السلامة الصحية المعتمدة. ويقدم القصر معرض لمجموعة متنوعة من الصور والوثائق الارشيفية والرسومات الإيضاحيه والخرائط والمخاطبات الخاصة بتاريخ حي مصر الجديدة (هيليوبوليس والمطرية) عبر العصور المختلفة، بالإضافة إلى أهم معالمها التراثية، ومجموعة متنوعة من الصور والخرائط والوثائق والأفلام تحكي تاريخ مصر الجديدة ومظاهر ونمط الحياة في تلك الفترة الزمنية المميزة.