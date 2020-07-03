أخبار مصر | وزير التنمية يحيل واقعة انهيار عقار على حفار أثناء إزالته للتحقيق

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 3 يوليو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير التنمية يحيل واقعة انهيار عقار على حفار أثناء إزالته للتحقيق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا باللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لمتابعة واقعة انهيار عقار مخالف أثناء عملية إزالته على حفار وبداخله سائقه بمنطقة بشتيل التابعة لمركز ومدينة أوسيم.

واطمأن شعراوي خلال الاتصال على سلامة وصحة السائق ووجه باجراء الكشف الطبي اللازم له، حيث أكد المحافظ عدم حدوث أي إصابة كما أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات بين المشاركين في حملة الإزالة، والحفار الذي سقط عليه العقار انكسر جزء في مقدمته.

وأضاف المحافظ، أن العقار المنهار عبارة عن فيلا تم بناؤها بشارع الكباش ببشتيل بدون الحصول على التراخيص اللازمة ومخالفة القانون وذلك على ارتفاع ٤ طوابق وعلى مساحة ٣٥٠ متر تقريبًا.

ووجه اللواء محمود شعراوي، بإحالة الواقعة للتحقيق لعدم اتخاذ الاجراءات اللازمة لسلامة العاملين في حملة الإزالة وعدم تطبيق المعايير الهندسية في عملية الإزالة مملي تسبب فى سقوط العقار فوق الحفار.

وشدد شعراوي على ضرورة استمرار الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة في حملات إزالة العقارات المخالفة سواء التي تم بناؤها بدون ترخيص أو المخالفة لشروط الترخيص أو التي تقع على أراضي أملاك الدولة والتعديات على الأراضي الزراعية.

وأكد وزير التنمية المحلية، على ضرورة عدم التهاون مع أية محاولة لمخالفة قرارات وقف البناء وفرض هيبة الدولة وردع المخالفين، وإحالة كافة المخالفات للنيابة العسكرية تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.

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وكما طالب شعراوي بضرورة التنبيه على مقاولي الهدم والأحياء والإدارات الهندسية بضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات والاجراءات اللازمة لحماية المشاركين في حملات الإزالة التي تشهدها المحافظة سواء عمال أو متابعين أو فنيين وعدم الاهمال في تنفيذ قرار الإزالة.