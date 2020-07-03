أخبار مصر | حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 3 يوليو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، عن طقس اليوم، حيث تشهد البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة.

وأكدت الهيئة في بيان لها، البلاد تشهد طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما يسود طقس حار أيضا السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء، والسواحل الشمالية الغربية.

وأشارت الهيئة الي أن شمال وجنوب الصعيد يشهد طقس شديد الحرارة.

وأوضحت الهيئة، أن شمال البلاد حتى القاهرة يتأثر بمرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمى، مما أدي الي ارتفاع الحرارة مره أخرى.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيفا، وعلى شمال الصعيد لطيف، وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدلا.

وحذرت الهيئة من الخروج وقت الظهيرة، للحفاظ علي سلامة وصحة المواطنين.

وكشفت الهيئة، عن أبرز الظواهر الجوية، والتى تتمثل في ظهور الشبورة المائية صباحًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة والوجه البحري، نشطة على مناطق من جنوب سيناء.

Advertisements

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، فيما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة، بالقاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجات، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23 درجات، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجات، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجات، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجات، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 28 درجة.