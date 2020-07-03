أخبار مصر | وزيرة البيئة تكشف عن أول دليل إرشادي للرحلات البحرية السياحية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 3 يوليو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر وزيرة البيئة تكشف عن أول دليل إرشادي للرحلات البحرية السياحية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم الجمعة عن أول إصدار للدليل الإرشادي ا للرحلات البحرية السياحية في محيط المحميات الطبيعية والمناطق المتاخمة لها لعودة الأنشطة البحرية أثناء فترة وباء كورونا المستجد (كوفيد 19) وذلك في إطار توجه العالم نحو التعايش مع الفيروس مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من انتشاره.

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد إن الدليل يهدف إلى وضع الإجراءات المطلوبة لتجنب التاثيرات البيئية التي قد تنجم عن الأنشطة السياحية البحرية في ضوء الضوابط والاشتراطات الوقائية الصادرة عن وزارة السياحة والآثار لاستئناف السياحة مع تجنب انتشار أو الإصابة بفيرس كورونا المستجد بنطاق المحميات الطبيعية والمناطق المتاخمه لها بجمهورية مصر العربية.

ولفتت فؤاد إلى أن الدليل يقدم الإجراءات التي يجب أن يتخذها القائمين على المراكب واليخوت واللنشات لمراعاة كافة ضوابط التعقيم والتطهير على العائمة مع الالتزام التام بعدم تنظيف أو التخلص من أي أدوات باستخدام مياه البحر لما لها من تأثير سلبي وبالأخص في الأماكن ذات الحساسية البيئية وضرورة جمعها في أكياس مغلقة ونقلها إلى الأماكن المخصصة لذلك عند انتهاء الرحلة.

وأضافت فؤاد أن الدليل يمنع استخدام الأدوات البلاستيكية أحادية الاستخدام على العائمة لخطورتها على الحياة البحرية وفي حالة ضرورة استخدامها يكون ذلك في أضيق الحدود مع إمكانية توفير البدائل الأخرى لها غير البلاستيكية أو التنبيه على العملاء باصطحاب أدواتهم الشخصية والقابلة لإعادة الاستخدام.

كما يلتزم القائمين على الرحلات باشتراطات التعامل مع المخلفات والتى تراعى توفير حاوية لمخلفات المهمات الوقائية منفصلة عن باقى المخلفات على ان تكون مغلقة ويتم تطهيرها الى ان يتم نقلها الى الأماكن المخصصة بعد انتهاء الرحلة.

يذكر أن هذا الدليل قابل للتعديل فى حالة توافر اى معلومات عن وجود تاثيرات بيئية سلبية او بتوافر معلومات جديدة عن الفيروس.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 407 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 19288 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1485 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 86 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020؛ فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 71299 حالة من ضمنهم 19288 حالة تم شفاؤها، و3120 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.