شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة يتفقد مستشفى كوم حمادة الجديد قبل الافتتاح الرئاسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، الاستعدادات النهائية لافتتاح مستشفى كوم حمادة الجديد المقامة على مساحة إجمالية تبلغ 12 ألف مترًا مربعًا وتبلغ مساحة المبانى 3100 مترًا مربعا، بتكلفة تبلغ 800 مليون جنية تشمل الأعمال الإنشائية والأثاث والمعدات والمقرر افتتاحها رئاسيا خلال الفترة القادمة.

رافق المحافظ خلال جولته الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، واللواء محمد شوقى بدر، السكرتيرالعام المساعد للمحافظة والدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة، والعميد عبدالله المليجي، رئيس مدينة كوم حمادة، والدكتور حمودة الجزار، وكيل مديرية الصحة، وأعضاء مجلس النواب عن دائرة كوم حمادة.

ويتكون المستشفى من دور أرضى و٥ أدوار علوية بطاقة ٢٦٢ سريرًا و٧ غرف عمليات و٢٠ سرير عناية مركزة و٣١ حضَّانة و٣٩ ماكينة للغسيل الكلوي، ويشمل الدور الأرضي على أقسام الطوارئ والأشعة والعلاج الطبيعي والتعقيم المركزي والمغسلة والمطبخ وغازات طبية، ويضم الدور الأول قسم الغسيل الكلوي والعيادات الخارجية، ويضم الدور الثاني إقامة جراحات اليوم الواحد وقسم المناظير وقسم المعامل وبنك الدم وإدارة المستشفى وغرفة الاجتماعات، كما يضم الدور الثالث غرف إقامة للمرضى والدور الرابع يضم غرف إقامة للمرضى وغرف إقامة للأطباء وغرف إقامة للتمريض، بينما يضم الدور الخامس قسم العمليات الرئيسية وقسم العناية المركزة وقسم عمليات النساء والولادة وقسم الأطفال المبتسرين.

أكد المحافظ أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بقطاع الصحة، وتسعى جاهدةً لتوفير كافة الخدمات والإعتمادات المالية اللازمة للارتقاء بالمنظومة الصحية وتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية للمرضى والمترددين على المستشفيات العامة والمركزية، موضحًا أن مستشفى كوم حمادة الجديد الذي يقم الخدمة الطبية لنحو نصف مليون مواطن بمركز كوم حمادة، يُعد صرحاً طبياً عملاقاً تم إنشاؤها وفق أحدث التكنولوجيا والتقنيات العالمية لتقديم خدمة صحية على أعلى مستوى لمواطني المركز.

محافظ البحيرة يتفقد مستشفى كوم حمادة الجديد قبل افتتاحها

محافظ البحيرة يتفقد مستشفى كوم حمادة الجديد قبل افتتاحها

محافظ البحيرة يتفقد مستشفى كوم حمادة الجديد قبل افتتاحها

محافظ البحيرة يتفقد مستشفى كوم حمادة الجديد قبل افتتاحها

محافظ البحيرة يتفقد مستشفى كوم حمادة الجديد قبل افتتاحها

محافظ البحيرة يتفقد مستشفى كوم حمادة الجديد قبل افتتاحها