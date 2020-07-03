شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء تكليف مارس 2020 يطالبون رئيس الوزراء بالتدخل لحل أزمتهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خاطب ممثلو دفعة أطباء تكليف مارس 2020، المهندس مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للمطالبة بوقف قرار التكليف الذي أصدرته وزارة الصحة وشمل جميع أطباء التكليف، سواء من سجلوا أو رفضوا التسجيل، وتعليق ما ترتب عليه من نتائج لحين الوقوف على المشكلة، وحلها، وتحديد موعد اجتماع بين الطرفين برعاية رئاسة الوزراء.

وقال خطاب الدفعة: «نخاطب نحن أطباء مارس ٢٠٢٠، المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي نلمس فيه حبًا لتراب هذا البلد وخوفًا على مصلحته، كما نرى فيه مثالًا لكل مخلص يعمل للصالح العام ويضع الحكمة أساسًا لكل قرار وحلًا لكل أزمة».

وأضاف: «آملنا كثيرًا في الأيام الماضية لقاء سيادتكم وتقدمنا بطلب لذلك حتى يتسنى لنا عرض المشكلة الخاصة بالتكليف ونحن على تمام الثقة بقدرتكم على وضع الحل الحكيم الذي يضمن حقوق الجميع، وتزامنًا مع غلق باب التظلمات وامتناع أكثر من ٦٥% من دفعة تكليف مارس عن التسجيل لأسباب تخص نظم التكليف المستحدثة، وكنا في هذه الأيام في انتظار ردكم للاجتماع وعرض مذكرة بكل الحلول المتاحة، ولكن تفاجأ الجميع بإصدار نتيجة تكليف تشمل الأطباء الممتنعين دون تسجيل رغبات».

وتابع الخطاب: «أرفقت نتيجة التكليف بقوانين تخص التكليف، فرسالتنا ليست للخوض في انعدام قانونية هذه النتيجة، وما يترتب عليها ولكن رسالتنا لشخصكم الموقر بأن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، ترفض التفاوض، فنطالب سيادتكم باجتماع عاجل لشرح الموقف وإتاحة الفرصة لنا ولوجهة النظر الأخرى لطرح الرؤى حتى يتسنى لكم الخروج بهذه الأزمة إلى حلول عاجلة».

واختتم الطباء خطابهم بالقول: «نؤكد أننا منذ اليوم الأول من سعينا وطرحنا الحلول تم التعامل مع مسعانا بتعنت ورفض شديد غير مفسر من وزارة الصحة، لذلك نناشدكم وقف ما صدر بالأمس القريب من نتائج لحين الوقوف على المشكلة وحلها كي لا تزيد الأمور تعقيدًا».

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