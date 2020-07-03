شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة يضع حجر الأساس لمدرسة «الشهيد الشاذلي» بتبرع من أسرته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قام اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بوضع حجر الاساس لمدرسة الشهيد محمد أحمد الشاذلي للتعليم الأساسي بقرية بريم بمركز كوم حمادة والمقامة على مساحه ١٧٥٠ م ٢ تبرع من أسرة الشهيد. وأشاد محافظ البحيرة بالمشاركة المجتمعية لأبناء المحافظة ودورها الهام والحيوي في التعاون والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير وتحسين الخدمات المقدمة لهم في كافه المجالات. وأشار «آمنة» في كلمته في السرادق المقام لتلك المناسبة إلى أن المحافظة شهدت انشاء عدد 151 مشروعًا في قطاع التعليم الاساسى والثانوى بتكلفة اجمالية مليار و34 مليون جنيه، مضيفًا ان مصر قوية برئيسها وشعبها وقادرة على تخطى كل الصعاب بامتلاكها جبهة داخلية قوية وشعب عظيم مصطف خلف قيادته قادر على تحقيق الاستقرار والتقدم والنمو وجنى ثمار الاستقرار بمستقبل افضل لنا ولأبنائنا جميعًا. محافظ البحيرة يضع حجر الأساس لمدرسة «الشهيد الشاذلى» الوضع في مصر Advertisements

اصابات 71,299

تعافي 19,288

وفيات 3,120

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محافظ البحيرة يضع حجر الأساس لمدرسة «الشهيد الشاذلي» بتبرع من أسرته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.