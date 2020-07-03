شكرا لقرائتكم خبر عن سكاى نيوز: أحكاماً بالسجن ضد مسئولين أتراك فى العفو الدولية بتهم تتعلق بالإرهاب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية سكاى نيوز، فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن أحكاماً بالسجن صدرت على مسؤوليَن سابقين في منظمة العفو الدولية في تركيا بتهم تتعلق بالإرهاب.
كانت وكالات أنباء تركية رسمية قد نقلت عن مسؤول محلى قوله إن انفجارا ضخما وقع فى مصنع للألعاب النارية فى إقليم صقاريا شمال غرب تركيا اليوم الجمعة بينما كان ما يتراوح بين 150 و200 شخص داخل المجمع، وأنباء عن 40 مصاباً حصيلة أولية.
وبثت محطة (سي.إن.إن ترك) لقطات لعمود ضخم من الدخان يتصاعد من موقع الانفجار.
جدير بالذكر، أن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي «تويتر» في تركيا، قد أطلقوا هاشتاج (وسم) «لا تلمس وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بنا»، ردًا على تهديدات أردوغان. وتصدر الهاشتاج قائمة الوسوم الأكثر تداولًا داخل تركيا، وشارك فيه عدد كبير من القادة السياسيين من الأحزاب المعارضة التركية.
كانت هذه تفاصيل خبر سكاى نيوز: أحكاماً بالسجن ضد مسئولين أتراك فى العفو الدولية بتهم تتعلق بالإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.