سكاى نيوز: أحكاماً بالسجن ضد مسئولين أتراك فى العفو الدولية بتهم تتعلق بالإرهاب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية سكاى نيوز، فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن أحكاماً بالسجن صدرت على مسؤوليَن سابقين في منظمة العفو الدولية في تركيا بتهم تتعلق بالإرهاب.

كانت وكالات أنباء تركية رسمية قد نقلت عن مسؤول محلى قوله إن انفجارا ضخما وقع فى مصنع للألعاب النارية فى إقليم صقاريا شمال غرب تركيا اليوم الجمعة بينما كان ما يتراوح بين 150 و200 شخص داخل المجمع، وأنباء عن 40 مصاباً حصيلة أولية.