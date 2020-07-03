شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع الحب.. الكنيسة الكاثوليكية بالقاهرة تفتتح النشاط الصيفى اونلاين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ الكنيسة الكاثوليكية بالقاهرة والإسكندرية اليوم أول أيام نشاطها الصيفي الذي يحمل اسم "مشروع الحب" وذلك بلقاء للانبا باخوم النائب البطريركي للكاثوليك في السابعة مساء، وقال الانبا باخوم لـ"الخليج 365"، إن الكنيسة ملتزمة بإجراءات التباعد الاجتماعي ومن ثم فإن النشاط الصيفي يقام اونلاين
كانت الكنيسة الكاثوليكية قد أعلنت عودة الصلوات والقرارات التالية: العودة من جديد لصلوات القداس بحضور المؤمنين بكل الكنائس، بدءا من السبت الموافق 27 يونيو 2020 –ما لم تستجد أمور أخرى طارئة، وليتفضل الآباء الكهنة بالتنسيق مع مجلس الكنيسة بالحفاظ على أن يكون الحضور وقت القداس لا يتجاوز 25% من سعة الكنيسة، على أن يكون هناك فاصل بين كل شخص وآخر مسافة متر ونصف المتر من كل الجهات.
وتؤكد الكنيسة أن المشاركة في قداس الأحد هي وصية ملزمة، ولكن مراعاة لهذه الظروف الاستثنائية، وتجاوبا مع قرارات مجلس الوزراء الصادرة اليوم 23 يونيو 2020، يتوقف الاحتفال بالقداسات بحضور المؤمنين يومي الجمعة والأحد، على أن يحتفل الآباء الكهنة –كلٌّ حسب ظروف رعيته وبالتنسيق مع مطران الإيبارشية- بالقداس مرة أو مرتين يوميا، وذلك لإعطاء فرصة حضور القداس الإلهي لكافة المؤمنين ووقايتهم من أي عدوى ممكنة، خلال أيام الأسبوع عدا الجمعة والأحد.
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