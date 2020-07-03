شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة: أسقف نجع حمادى بخير ولا يخضع لعلاج كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إيبارشية نجع حمادي للأقباط الأرثوذكس؛ تفاصيل الحالة الصحية للأنبا كيرلس أسقف نجع حمادى ، مؤكدة في بيان لها: «نطمئنكم جميعًا على صحة أبينا نيافة الحبر الجليل الأنبا كيرلس؛ فهو فى مقر اقامته بدير الأنبا بضابا بنجع حمادي منذ بدء جائحة كورونا، حيث يمارس الصلوات الطقسية بالدير،

وقال البيان ، يتابع الأنبا كيرلس ،شئون الإيبارشية مع الأباء الكهنة، ولا يخضع لأي بروتوكولات علاجية خاصة بوباء «كوفيد-19» بشفاعة أمنا العذراء وصلوت صاحب الغبطة والقداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني».



كانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت أنباء عن إصابة الأسقف بكورونا بعدما حضر قداس رسامة راهبات بحضور الأم تاسوني صوفيا التي توفيت أثر إصابتها بالفيروس