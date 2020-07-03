شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تدرس وضع حاجز خشبى حول الأضرحة بالمساجد منعا للتجمعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر بوزارة الأوقاف، عن اتجاه الوزارة لوضع حواجز خشبية أمام وحول الأضرحة التى توجد داخل بعض المساجد، منعا لأى تجمعات حول الضريح أو تقبيل أبواب الأضرحة، مثلما حدث فى مسجد الحسين أمس وتجنبا لنقل العدوى.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الوزارة بدأت بالفعل منذ الأمس في دراسة هذا المقترح تمهيدا لتنفيذه فورا في مساجد آل البيت والمساجد التي تحتوى على أضرحة، مثل مساجد:"السيدة زينب، السيدة نفيسة، الحسين، السيد البدوى بطنطا، وغيرها".

وكانت وزارة الأوقاف قررت غلق مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه لحين إشعار آخر وإحالة جميع الأئمة والعاملين بالمسجد للتحقيق لتقصيرهم في واجبهم الوظيفي نتيجة خروج بعض المصلين عقب إحدى الصلوات عن الإجراءات الاحترازية التي قررتها الوزارة في التباعد والاقتصار على أداء صلاة الفريضة قررت مديرية أوقاف القاهرة غلق مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه لحين إشعار آخر وإحالة جميع الأئمة و العاملين بالمسجد للتحقيق لتقصيرهم في واجبهم الوظيفي.

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وأكدت وزارة الأوقاف على جميع المصلين وبخاصة محبو آل البيت الالتزام التام بالضوابط الإجرائية والوقائية التي قررتها الوزارة حتى لا تضطر إلى غلق أي مسجد نتيجة مخالفة الإجراءات الوقائية .

وكشف مصدر مطلعة بوزارة الأوقاف عن أن السبب وراء غلق مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه لحين إشعار آخر وإحالة جميع الأئمة والعاملين بالمسجد للتحقيق لتقصيرهم في واجبهم الوظيفي، هو مقطع فيديو بثه أحد المصلين من داخل المسجد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن مقطع الفيديو تضمن قيام أحد المصلين ومحبى آل البيت بالجلوس بجوار باب ضريح الحسين رضى الله عنه وإنشاده بعض أبيات من مديح آل البيت والإمام الحسين، ما أثار إعجاب المصلين الذين التفوا حوله فيما قام أحدهم بإجراء بث مباشر لما يحدث عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

وتابع المصدر:"تم بث الفيديو عقب صلاة العصر ورصدت غرفة العمليات الفيديو وقررت غلق المسجد على الفور وإحالة الأئمة وجيمع العاملين بالمجسد للتحقيق".