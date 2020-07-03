شكرا لقرائتكم خبر عن القومية للأنفاق تمهل الشركات المتنافسة لتوريد قطارات مترو الهرم حتى 16 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة القومية للأنفاق منح مهلة حتى 16 يوليو الجارى للشركات اليابانية المتنافسة لتصنيع وتوريد القطارات المخطط شرائها للعمل بالمرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو المار بشارع الهرم، من أجل تقديم عروضها الفنية والمالية، وذلك ضمن المناقصة الدولية المحدودة التى طرحتها الهيئة للمرة الثانية قاصرة على الشركات اليابانية لتوريد 23 قطارا مكيفا للعمل بالمشروع بعد تنفيذه وتشغيله.

كانت الهيئة القومية للأنفاق قالت فى منشورها الخاص بالإعلان طرح المناقصة إنها حصلت على قرض من وكالة التعاون الدولى اليابانية (الجايكا) لتنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى وأعمال عقد المجموعة التعاقدية (NEW CP 412) والخاصة بتوريد القطارات التى ستعمل بالمشروع عقب تنفيذه.

وقصرت المناقصة الاشتراك فيها على الشركات اليابانية وفقا لشروط القرض الياباني المقدم لتمويل تكلفة المشروع، وحددت الهيئة القومية للأنفاق قيمة شراء كراسة الشروط ومستندات الطرح مبلغ 350 ألف جنيه، على أن يتم استلامها من موقع الهيئة برمسيس، كما ألزمت الشركات الراغبة فى الاشتراك بالمناقصة بسداد تأمين ابتدائى قدره 64 مليون جنيه قبل إغلاق باب تلقى العطاءات من المتنافسين.

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وقالت مصادر مسئولة لليوم السابع إن الهيئة طرحت هذه المناقصة للمرة الثانية بعدما سبق وألغتها فى أول مرة فى يونيو 2019 فى أعقاب تقديم شركة ميتسوبيشى اليابانية عرض لتصنيع وتوريد القطارات الـ 23 تفوق قيمته القيمة التقديرية المحددة لتكلفة هذه القطارات من قبل لجنة البت الرئيسية بالهيئة القومية للأنفاق.