شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة» تصدر شهادات «السلامة الصحية» لـ150 فندقا بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت منال صلاح مدير عام مكتب وزارة السياحة بالبحر الأحمر، أن وزارتي السياحة والصحة وغرفة المنشآت الفندقية أصدرت ١٥٠ شهادة جديدة للسلامة الصحية للفنادق والقري السياحية بالبحر الاحمر، بما يمثل نحو ٦٥٪ من الطاقة الفندقية بالمحافظة، وذلك بعد أن اجتازت أعمال التفتيش على الضوابط التي أقرها مجلس الوزراء.

وأكدت صلاح، في تصريحات، أن جميع الشهادات الخاصة بالسلامة الصحية التي تم تسليمها للفنادق منذ بداية قرار عودة السياحة الداخلية مدون عليها العمل بنسبة 25% من منتصف مايو الماضي، ثم شهادات أخرى مدون عليها العمل بطاقة 50٪ بداية من شهر يونيو الماضي، وتم استخراج الشهادات الجديدة بطاقة 50٪ لجميع الفنادق لحين صدور قرارات جديدة من الدكتور خالد عناني وزير السياحة والآثار.

وأوضحت مدير مكتب وزارة السياحة بالبحر الأحمر أنه تمت الموافقة على تشغيل 30 مطعم وكافتيريا سياحي بالمحافظة وذلك طبقا للضوابط والاشتراطات التي اقرها مجلس الوزراء، مؤكدة على أنه سيتم إيفاد لجان للتأكد من تطبيق الضوابط والاشتراطات بها بشكل دوري.