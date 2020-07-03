شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري: عدم التهاون حيال أي تعدٍّ ومجابهته بكل قوة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، الجهات المعنية بوزارة الري وعلى رأسها قطاع حماية النيل، على استمرار بذل المزيد من الجهد في سبيل عودة نيلنا الخالد بلا تعديات وإرساء دعائم دولة القانون وتنفيذه على الجميع، وعدم التهاون حيال أي تعدٍ ومجابهته بكل قوة.

وقال المهندس علاء خالد، رئيس قطاع حماية وتطوير النيل، إنه في إطار ما تشهده مصر من إعلاء لمبادئ سيادة القانون والشفافية، قام القطاع وبالتنسيق مع أحد أعضاء مجلس النواب عن إحدى دوائر الوجه القبلي، بالإزالة الطوعية بمعرفته وعلى نفقته الخاصة لسور مخالف أقامه دون ترخيص بالمنطقة المحظورة لنهر النيل بإحدى قرى الوجه القبلي، وذلك تحت إشراف وتواجد أجهزة قطاع تطوير وحماية نهر النيل المعنية.

وأضاف رئيس قطاع حماية النيل، في تصريحات صحفية، الجمعة، أن ذلك السلوك إنما يأتي كإحدى ثمار مبادئ دولة سيادة القانون والتي توليها الدولة المصرية جُل اهتمامها وترعاها وتنميها القيادة السياسية الواعية.