شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل مواعيد الزيارات للمناطق الأثرية المفتوحة بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعلن الدكتور مصطفى الصغير، مدير معابد الأقصر، إنه تم التنبيه على المرشدين السياحيين وزوار معبدالأقصر، أنه بدءً من اليوم الجمعة، تقرر تعديل مواعيد الدخول للمناطق الأثرية لتكون من التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهرا، مؤكدا أن ذلك ينطبق على باقي المواقع الاثرية المفتوحة بالبرين الشرقي والغربي وهي معابد الأقصر وحتشبسوت ووادي الملوك، وذلك بناء على تعليمات الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

ومن ناحية أخرى شهدت المناطق الأثرية المفتوحة هدؤ نسبي وتواجد السياح والزائرين، بالإضافة إلى عدم توافد رحلات اليوم الواحد القادمة من البحر الأحمر للأقصر حتى الآن، كما أن المناطق الأثرية تشهد عمليات تعقيم وتطهير مستمرة لحماية الزائرين مع التشديد على ارتداء الكمامات وقياس درجات الحرارة وتعقيم الأيدي بالمطهرات قبل دخول المعابد بجانب التزام بمسافة التباعد الاجتماعي أمام منافذ حجز التذاكر.

وقال محمد همام، عضو نقابة المرشدين السياحيين بالأقصر، إن جميع المرشدين العاملين في محال السياحة ملتزمون بالقرارات الحديدة ويعملون وفق الضوابط المعلنة من المجلس الأعلى للآثار بجانب الالتزام الكامل بكافة الإجراءات الاحترازية للسياح والزوار والعاملين بالقطاع السباحي.