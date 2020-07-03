شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 7 تعديات على الأرض الزراعية فى البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بقيام الوحدات المحلية بمراكز ادكو والدلنجات وشبراخيت بتنفيذ عدد 7 قرارات إزالة للتعديات على الأرض الزراعية على مساحة 1331 مترا.

وأوضح «آمنة» بإزالة 2 حالة تعدي بمساحة 860 متر مربع بادكو، وإزالة 3 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بقرية الوفائية بالدلنجات بمساحة 300 مترا وحالة أخرى لمبنى على مساحة 266 مترًا بقرية المسين، وكذلك إزالة فورية في المهد لحالتين تعد على أرض زراعية بمساحة 171 مترا بمركز شبراخيت.