شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيران المدني»: استقبال 1445 مصريًا عائدين من الكويت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني أنه من المنتظر أن تستقبل المطارات المصرية اليوم 1445 مصريًا عائدين من الكويت إلى 5 مطارات مصرية، وذلك على مدار الـ24 ساعة، اليوم الجمعة.

أضافت المصادر أن مطارات «القاهرة، وسوهاج، وبرج العرب وأسيوط، والأقصر» تستقبل عبر 8 رحلات جوية، بالإضافة إلى 3 رحلات يستقبلها مطار برج العرب.

وتابعت أن مطار القاهرة الدولي يستقبل رحلتين تقلان على متنهما 590 راكبًا، ورحلة واحدة تقل على متنها 130 راكبًا إلى مطار سوهاج الدولي، ورحلة واحدة على متنها 145 راكبًا إلى مطار أسيوط الدولي، وأخرى على متنها 145 راكبًا إلى مطار الأقصر الدولي.

كان الطيار محمد منار عنبه، وزير الطيران المدنى، ناشد العاملين، خلال رسالته، التمسك بقيم الترابط والتلاحم، للارتقاء بقطاع الطيران المدني، مؤكدا تفاؤله بالمرحلة القادمة من منطلق إيمانه الراسخ بقدرتنا على تحقيق الرؤية الاستراتيجية، لخلق آفاق أرحب لقطاع الطيران المدني والوطن الغالي مصر.