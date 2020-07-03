شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يعلن الانتهاء من مشروع رفع كفاءة وتجديد كوبري إمبابة الأثري (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، الانتهاء من مشروع رفع كفاءة وتجديد وتطوير كوبري إمبابة الأثري على النيل، حيث قامت بتنفيذ المشروع شركة النيل العامة لإنشاء الطرق، إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل.

صرح وزير النقل أنه خلال تنفيذ المشروع تمت المحافظة على النسق التاريخي للكوبري، والذي يرجع تاريخ إنشاءه إلى عام 1892م، وأنه تم استخدام قطاعات الكوبري الأصلية في أعمال الصيانة وإعادة التأهيل وإعادة التشغيل الكهروميكانيكي للفتحة الملاحية المتحركة، وكذلك إعادة رصف الطرق الأسفلتية على الكوبري والمداخل والمخارج على ضفتي النيل، بالإضافة إلى التطوير الشامل لمشايات الأفراد، بإزالة طبقات الرصف القديمة وإنشاء بلاطات من الخرسانة المسلحة بدلاً منها، وكذلك إعادة تأهيل وتجديد كشافات الإنارة بالكوبري، وتركيب عدد (90) من أعمدة الإنارة الديكورية على امتداد المشايات العلوية

جدير بالذكر أن كوبري إمبابة هو أحد كباري السكة الحديد على النيل والتي يبلغ عددها 11 كوبري، والكوبري عبارة عن 7 بواكي معدنية الباكية الثانية من جهة إمبابة متحركة بالدوران بطول إجمالي للكوبري 490 مترا ويحمل خطي سكة حديد ومشايتين جانبيتين للسيارات الصغيرة ومشايتين علويتين للأفراد ويبلغ إجمالي عرض الكوبري 18 مترا.

تطوير كوبري إمبابة الأثري

تطوير كوبري إمبابة الأثري