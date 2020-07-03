شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. وصول 8 طائرات تقل 1435 من العاملين المصريين بالكويت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلًا، الجمعة، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، أوضح فيه أن مطار الكويت يشهد حركة مغادرة 8 رحلات إلى مصر تقل 1435 عاملا مصريا من العالقين.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنه وفق التقرير الذي تلقاه الوزير من المستشار العمالي بالكويت أحمد إبراهيم، فإن الرحلة الأولى سوف تصل على الكويتية رقم 1541 قيام من مطار الكويت الساعة 8.15 وعلى متنها 290 عاملا وتصل مطار القاهرة، والثانية الكويتية رقم 1645 وتغادر الكويت 9.05 وعلى متنها 130 عاملا وتصل إلى مطار سوهاج.

والثالثة على طيران العربية- مصر رحلة رقم 554 قيام من الكويت 11.55 وعلى متنها 145 عاملا، وصول مطار الإسكندرية، والرحلة الرابعة الكويتية رقم 541 قيام من الكويت 14.15على متنها 290 عاملا تصل لمطار القاهرة.

والرحلة الخامسة على الجزيرة رحلة 1701 قيام من الكويت 18.05 وتصل مطار أسيوط، وعلى متنها 145 عاملا، أما الرحلة السادسة على طيران الجزيرة رقم 1721 قيام من الكويت 19.05 وتصل مطار الإسكندرية وعلى متنها 145 عاملا، والرحلة السابعة على طيران العربية- مصر قيام من الكويت 19.20 وصول الإسكندرية وعلى متنها 145 عاملا، والرحلة الثامنة على طيران الجزيرة قيام من الكويت 20.15 وصول الأقصر على متنها 145 عاملا، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.