شكرا لقرائتكم خبر عن بـ«حملات توعية» و«مستلزمات طبية».. الهلال الأحمر يدعم مؤسسات العزل بجنوب سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الهلال الأحمر المصري بإمداد المدرسة الفندقية بمدينة الطور بجنوب سيناء والمخصصة للعزل الطبي، بمستلزمات الحماية والأدوات اللازمة لدعم الفرق الطبية وكل المستلزمات ومنها مفارش للأسرّة أحادية الاستخدام وأخرى متعددة الاستخدام، وأكياس مخدات ومطهرات ونظارات واقية للحماية وملابس طبية وزجاجات هاند جيل وقفازات طبية وكمامات.

يأتي لك ضمن خطة الهلال الأحمر المصري في مواجهة أزمة فيروس كورونا والتي تتضمن مجموعة من المحاور، أهمها دعم مناطق العزل المختلفة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى حملات التوعية والتعقيم وتنظيم صرف المعاشات والمستحقات المالية والدعم النفسي والتدخلات الإغاثية للمناطق المتضررة والمصابة جراء فيروس كورونا والتي انطلقت على مستوى المحافظة منذ بدء الأزمة.

وكان في استقبال فريق الهلال الأحمر اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الذي وجه الشكر للهلال الأحمر ومتطوعيه بمؤسسات العزل الطبي بجنوب سيناء.