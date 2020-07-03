التضامن: تجهيز مكان آمن بمنزل "سيدة المنيا" بعد رفضها الإقامة بدار رعاية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التضامن الاجتماعى، أن سيدة المنيا التى أهملها شقيقها وحبسها فى منزل مجاور لهم لمدة 22 عاما دون رعاية، رفضت إيداعها بدار رعاية، فيما تم تجهيز مكان صحي وآمن لها فى منزلها بعد استشارة الطبيب النفسي بأنه لا خطورة من بقائها بمفردها.

كانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، وجهت فريق أطفال بلامأوى وفريق التدخل السريع التابع لمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة المنيا بالوصول إلى السيدة فادية إسماعيل مهني المقيمة بقرية تلة التابعة لمركز المنيا ، بناءاً على بلاغ مقدم ضد خلف إسماعيل مهني أخو الحالة (محبوس على ذمة التحقيقات من السبت الموافق 27/6/2020) من المواطنين ، خلف علي ومجاهد علي، جيران الحالة بإهماله أخته وحبسها في منزل مجاور لهم لمدة 22 عاما دون رعاية.

وبعد الزيارة تبين لفريق التدخل السريع أن السيدة فادية إسماعيل مهني ذات الخمسين عاما تعيش في غرفة بحالة سيئة وغير آدمية ويظهر عليها آثار الإهمال وعدم النظافة نتيجة بقائها منعزلة في هذا المكان لمدة 11 شهرا لم تتناول خلالها سوى القليل من الطعام ولم يقم أحدا من ذويها بتقديم الرعاية لها .

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