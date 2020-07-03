شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص وهبدو.. "خنفر سميدع" بيهبد قبل ما يدبح ومصاب بفيروس التريند المستجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى حلقة جديدة من مستر هبدو، يتابع أكرم القصاص رصدا فكاهيا لكبار الهبيدة وصناع ومنتجى الكذب فى كل الاتجاهات، ويناقش كذبة بوست، وكيف تمول قطر مواقع متعددة تحمل أسماء مختلفة تقدم نفس الكذب، وآخرها موقع يسمى نفسه "عربى بوست"، اخترع كذبة حول الاستيلاء على شركة مصرية، واتضح أن الموضوع عن شركة صينية اشترت شركة يابانية.

وينتقل أكرم القصاص إلى تحول وضاح خنفر خريج مدرسة الجزيرة إلى "خنفر سميدع" الفشار الكذاب، يفقس مواقع تكذب ومحللين كاذبين، تحمل اسم "بوست" وأسماء أجنبية، زى ميدل ايست او ووتش حقوقية واخبارية، تمارس الكذب باسم الصحافة، منها عربى بوست وحرية بوست وأى بوست، وهى لجان إليكترونية يديرها خنفر سميدع أو وضاح خريج مدرسة الهبد التكعيبى.

ثم ينتقل أكرم القصاص لشخصية اللى بيهبد قبل ما يدبح، عن شخصيات تتحدث فيما لاتعرف، وكيف يفهم بالمعكوس او ينشر ويعلق على احصائيات لايفهمها من اجل مهاجمة اى شىء .. ثم يناقش أكرم القصاص موضوع" البارون هبدان والبارون امبان، عن بعض من هاجموا ترميم قصر البارون امبان قبل ان يبدا باعتبارهم بيفهموا اكثر من المتخصصين واتضح انهم شيروا صور خاطئة عن موضوع خاطى ولم يتراجعوا ويعترفوا انهم كانوا غلطانين.

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ثم يناقش هبدو قضية فيروس التريند المستجد عن هواة ومحترفين، يهينون أنفسهم وأقاربهم بحثا عن التريند وأرباح التريند والمشاهدة، وهم مجرد تجار يتاجرون بأنفسهم وأمهاتهم وأسرتهم من أجل المشاهدة والشهرة.